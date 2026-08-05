Tânărul în vârstă de 21 de ani, care a comis o tâlhărie în Piața Unirii din muncipiul Sibiu, a fost arestat la domiciliu. Vecinii sunt îngrijorați și cer oamenilor legii să îi protejeze.

Atacul a avut loc în 27 iulie, la ora 04:50. Tânărul, având asupra sa un obiect tăietor-înțepător, a intrat în incinta unui operator economic din Piața Unirii din Sibiu și l-a amenințat pe angajatul societății, cerându-i toți banii aflați în incinta unității.

Polițiștii au transmis că, în 30 iulie, a avut loc o percheziție domiciliară, iar cu acea ocazie „au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză, susceptibile a avea legătură cu activitatea infracțională a persoanei cercetate”. În urma celor constatate, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind ulterior încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Covasna. (MAI MULTE DETALII, AICI)

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A fost arestat la domiciliu

În cursul zilei de 31 iulie, tânărul a ajuns în fața judecătorilor, care au dispus o măsură mai ușoară decât cea propusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.

El a fost arestat la domiciliu, măsură pe care va trebui să o respecte până la finalul lunii august. „ (…) dispune față de inculpatul B. F. R. luarea măsurii arestului la domiciliu pe o durată de 30 zile, de la data de 31.07.2026, până la data de 29.08.2026, inclusiv, pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. (…) dispune punerea în libertate a inculpatului de sub puterea ordonanței de reținere din data de 30.07.2026 și plasarea acestuia, de îndată, în arest la domiciliu, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Tânărul nu va avea voie să părăsească imobilul în care domiciliază, din satul Cașolț, fără permisiunea organului judiciar. De asemenea, el a fost obligat să se prezinte în fața organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată ori de câte ori este chemat. Dacă nu va respecta aceste obligații, arestul la domiciliu poate fi înlocuit cu măsura arestului preventiv. Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ Sibiu se va ocupa de supravegherea acestuia și va verifica dacă el respectă măsura.

Vecinii sunt îngrijorați

Vecinii care locuiesc cu el în Bavaria Park sunt însă îngrijorați. Ei au declarat, sub protecția anonimatului, pentru Ora de Sibiu, că tânărul execută măsura arestului la domiciliu într-un cartier cu multe familii și copii. „Îngrijorarea mea vine din gravitatea acuzației prezentate public. Potrivit informațiilor publicate, este cercetat pentru o faptă de tâlhărie calificată, comisă noaptea, în care ar fi fost folosite o macetă și o mască”, a precizat un vecin.

Oamenii cer ca polițiștii să le transmită informații oficiale despre cum este verificată respectarea arestului la domiciliu și ce trebuie să facă locuitorii cartierului dacă observă încălcarea măsurii. De asemenea, ei vor ca oamenii legii să ofere un set de recomandări, cu măsuri de prevenție, pentru locuitorii din zonă.