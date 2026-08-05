Pe scurt: De la refuzul vaccinării și al vitaminei K la naștere, până la numărul tot mai mare de mame minore, personalul de la Neonatologia Sibiu se confruntă cu provocări care depășesc actul medical propriu-zis.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a publicat un interviu cu Mihaela Mocanu, asistent-șef al Secției Clinice Neonatologie, în care aceasta a detaliat modul în care este organizată activitatea din secție și provocările zilnice cu care se confruntă echipa medicală, potrivit paginii de Facebook a spitalului.

Potrivit asistentei-șefe, principala sa responsabilitate este organizarea și coordonarea activității de îngrijire prin elaborarea graficelor de lucru pentru asistente, infirmiere și îngrijitoare de curățenie, astfel încât să fie asigurată continuitatea actului medical.

„Prelucrarea și implementarea procedurilor și protocoalelor medicale și evaluarea periodică a modului de respectare a acestora, instruirea personalului cu privire la respectarea regulilor de igienă și asigurarea aprovizionării cu materiale sanitare, dezinfectanți și tot ceea ce este necesar pentru buna desfășurare a activității în secție” fac parte, de asemenea, din atribuțiile sale.

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Protocoalele stricte pentru prematuri și nou-născuții cu probleme medicale

În cazul nou-născuților cu probleme medicale, cu tulburări de adaptare la viața extrauterină și al prematurilor cu greutate mică și foarte mică la naștere, respectarea protocoalelor de îngrijire neonatală este esențială, a explicat Mocanu. Aceste protocoale standardizează îngrijirile zilnice de rutină, dar ghidează personalul și în situațiile critice, atunci când intervenția promptă este vitală pentru salvarea vieții micuților pacienți.

La nivelul secției, protocoalele sunt prelucrate periodic, se fac reinstruiri, iar modul în care sunt aplicate este monitorizat și verificat zilnic. Fiecare caz este discutat la nivel de echipă, pentru a stabili dacă totul a decurs bine sau dacă este nevoie de schimbări. Periodic se realizează analize pentru a identifica eventualele abateri sau greșeli și pentru a stabili dacă protocoalele trebuie modificate.

Pentru personalul secției se organizează periodic cursuri practice și prezentări pe teme actuale privind îngrijirea și tratamentul nou-născuților și prematurilor. Medicii și asistentele medicale participă și la programe de formare profesională continuă, în țară și în străinătate, precum și la conferințe de specialitate.

Refuzul vaccinării și numărul mare de mame minore, printre cele mai mari provocări

Asistenta-șefă a subliniat că, în maternitatea sibiană, îngrijirea nou-născuților nu se rezumă doar la actul medical propriu-zis. Personalul se confruntă tot mai des cu provocări medicale, sociale și educaționale: refuzul vaccinării, refuzul administrării vitaminei K la naștere, refuzul alăptării și numărul ridicat de mame minore.

„Personalul secției nu doar îngrijește nou-născuții, ci trebuie să și informeze și să sprijine părinții, să combată dezinformarea privind vaccinarea și alăptarea și să colaboreze cu serviciile sociale în cazul mamelor vulnerabile sau minore”, a precizat Mocanu. Potrivit acesteia, în cadrul secției activează și un psiholog care oferă consiliere în alăptare și discută cu mamele ori de câte ori este nevoie.

În activitatea curentă, echipa colaborează îndeaproape cu medicii neonatologi pentru monitorizarea nou-născuților, identificarea precoce a eventualelor probleme de sănătate și aplicarea promptă a investigațiilor și tratamentelor recomandate. Îngrijirea nou-născuților este descrisă de asistenta-șefă drept „o muncă de echipă” în care medici neonatologi, medici rezidenți, asistente medicale, psiholog și personal auxiliar colaborează pentru starea de bine a micilor pacienți și a mamelor acestora. Secția are, de asemenea, o colaborare multidisciplinară cu specialiștii de obstetrică-ginecologie, laborator, oftalmologie, cardiologie pediatrică, neurologie pediatrică, radiologie și imagistică, kinetoterapie, ORL, stomatologie, precum și cu serviciul de asistență socială.

Referitor la rolul familiei, Mocanu a subliniat că părinții sunt principalii responsabili pentru sănătatea, dezvoltarea și siguranța copilului încă din primele ore de viață, iar personalul medical are un rol educativ și de suport, oferind informații și încurajare pentru ca aceștia să dobândească încredere în capacitatea de a-și îngriji copilul. O familie bine informată este mai pregătită să recunoască problemele de sănătate, să respecte recomandările medicale și să ofere un mediu sigur pentru dezvoltarea nou-născutului, a mai spus asistenta-șefă.

În prezent, Secția Clinică Neonatologie face parte dintr-un proiect de încurajare a îngrijirii de tip cangur pentru prematurii și nou-născuții internați în terapia intensivă neonatală și în secția de prematuri. Deși această metodă de îngrijire este practicată de peste 15 ani, echipa spitalului nu a cuantificat până acum efectele sale și își propune să o facă în cadrul acestui proiect, cu scopul de a stimula și alte echipe din țară să adopte aceeași abordare.