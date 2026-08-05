Pe scurt: Zeci de mii de minute de examen oral, cronometrate strict: cum arată, pas cu pas, proba la limba străină de la Bacalaureatul de toamnă și când vor afla elevii notele.

Miercuri, 5 august 2026, și joi, 6 august 2026, se desfășoară probele pentru evaluarea competențelor lingvistice la limba modernă, în cadrul sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2026.

Pentru proba orală la limba străină s-au înscris peste 5.800 de absolvenți de liceu, potrivit Mediafax, care citează Edupedu.

Trei probe distincte, cu durate și cerințe diferite

La limba străină, candidații susțin trei probe: proba de înțelegere a unui text audiat, proba scrisă și proba orală. Prima are o durată de 20 de minute, timp în care se evaluează competențele privind receptarea textului audiat, iar în timpul audierii nu sunt permise întreruperi.

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Proba scrisă durează 120 de minute și se desfășoară în două părți. Prima parte evaluează „competența de înțelegere a unui text citit”, iar a doua verifică „competența de producere de mesaje scrise”. Proba orală, cea aflată în curs în această sesiune, durează între 10 și 15 minute pentru fiecare candidat și evaluează competențele privind producerea de mesaje orale și interacțiunea orală. Candidații primesc sarcinile de lucru imediat după ce asistentul citește instrucțiunile în limba română sau în limba maternă, pentru fiecare sală de examen.

Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională, studiată pe parcursul liceului, este înscris pe verso-ul Diplomei de bacalaureat și pe Certificatul de competență lingvistică.

Rezultatele apar pe 18 august, contestațiile se depun în trei zile

Joi, 6 august 2026, și vineri, 7 august 2026, are loc evaluarea competențelor digitale, ultima etapă înaintea probelor scrise ale sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2026. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 august 2026, până la ora 12:00. Elevii vor putea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații în aceeași zi, în intervalul orar 14:00-18:00, precum și pe 19 și 20 august 2026.