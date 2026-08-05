Temperaturile caniculare le dau mari bătăi de cap comercianților din Piața Cibin din Sibiu. Pentru a-și proteja legumele de soarele puternic, aceștia încearcă toate metodele posibile. Unii au adus umbrele de acasă pentru a ține marfa la umbră, în timp ce alții stropesc constant salata, morcovii sau dovleceii cu apă, în speranța că vor rezista mai mult.

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▶ Vezi pagina acestui video: Canicula face ravagii în Piața Cibin: legumele se usucă pe tarabe, iar clienții au dispărut / video foto — VIDEO

Canicula nu afectează doar produsele, ci și vânzările. Comercianții spun că oamenii evită să iasă din casă în timpul zilei și ajung în piață doar dimineața devreme sau spre seară, când temperaturile mai scad. În restul zilei, tarabele rămân aproape goale, iar marfa se deteriorează rapid.

„Doar apă folosim. O stropim mereu, dar apa se încălzește în câteva minute. Este foarte cald. Față de zilele trecute, temperaturile sunt mult mai ridicate. Verdețurile se usucă imediat dacă le punem pe masă. Oamenii vin foarte puțini, doar dimineața și spre seară. Vânzările sunt foarte slabe”, spune Valentina Preda, comerciant în Piața Cibin.

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Și alți comercianți spun că temperaturile extreme fac aproape imposibilă păstrarea legumelor proaspete. „Vai de capul nostru! Toată ziua bem apă și parcă tot simțim că ne topim. Nici oamenii nu mai vin să cumpere, pentru că este prea cald. Legumele se deshidratează imediat dacă le bate soarele. Dacă le uzi prea mult, se strică și mai repede. Încercăm să le protejăm cu umbrele și cu tot ce putem. Au mai fost veri călduroase, dar parcă niciodată nu s-a simțit așa. Cred că aceasta este cea mai călduroasă zi”, spune Ioana Cismaru, comerciant în Piața Cibin.

În ciuda temperaturilor ridicate, prețurile au rămas la un nivel accesibil. Roșiile românești „de Oltenia” se vând de la 10 lei/kg, în timp ce soiurile roze pornesc de la 15 lei/kg. O legătură de morcovi costă 5 lei, iar o legătură de ceapă 3 lei. Ardeiul gras costă între 7 și 8 lei kilogramul, iar varza se vinde cu 3 lei kilogramul.

Reamintim că în contextul valului de căldură, Primăria Sibiu reamintește că a amenajat 11 puncte de hidratare și răcorire în oraș, unde cetățenii pot beneficia gratuit de apă potabilă și se pot adăposti pentru scurt timp de temperaturile ridicate. Un astfel de punct este amenajat chiar în hala Pieței Cibin, fiind la dispoziția comercianților și cumpărătorilor care au nevoie de o pauză de la caniculă.

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