Pe scurt: Ai buletinul vechi, cel simplu, fără cip? Iată până când mai poți circula cu el în Europa și ce trebuie să știi despre noua carte electronică de identitate.

România accelerează tranziția către noua carte electronică de identitate (CEI), după extinderea sistemului de emitere la nivel național. Cartea de identitate în formatul introdus în 1997 va continua să fie valabilă până la expirarea înscrisă pe document, însă există anumite excepții, potrivit Mediafax.

Potrivit portalului oficial dedicat cărții electronice de identitate, cetățenii care dețin o carte de identitate emisă după modelul din 1997 o pot utiliza până la expirarea perioadei de valabilitate. În același timp, autoritățile precizează că acest model va mai fi eliberat doar până la generalizarea emiterii Cărții Electronice de Identitate (CEI) și a Cărții de Identitate Simple (CIS).

În practică, odată cu extinderea implementării noului sistem în întreaga țară, solicitările pentru emiterea vechii cărți de identitate sunt restrânse, aceasta urmând să mai fie eliberată doar în situații speciale, justificate, precum în cazul unor persoane aflate în imposibilitatea de a se deplasa sau prin intermediul unor misiuni diplomatice și oficii consulare ale României.

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Din 2031 buletinul model 1997 nu va mai fi recunoscut ca document de călătorie în UE

O schimbare importantă îi vizează pe românii care folosesc cartea de identitate pentru deplasările în străinătate. MAI precizează că, începând cu 3 august 2031, cartea de identitate model 1997 nu va mai fi recunoscută ca document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în Spațiul Schengen, chiar dacă documentul se află încă în perioada de valabilitate.

Noua carte electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar și include un cip electronic care permite utilizarea unor servicii digitale. Spre deosebire de Cartea de Identitate Simplă, aceasta poate fi folosită ca document de călătorie în statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția și în alte state care o recunosc, precum Republica Moldova și Turcia.

Documentul permite, de asemenea, autentificarea în platformele electronice ale instituțiilor publice și utilizarea semnăturii electronice cu valoare juridică. O altă noutate este faptul că schimbarea domiciliului sau a reședinței nu mai impune emiterea unui nou document, informațiile putând fi actualizate electronic. Cartea electronică de identitate poate fi solicitată inclusiv pentru copiii cu vârsta sub 14 ani și poate fi eliberată și prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

Cât costă noile acte de identitate

Prima Carte Electronică de Identitate este gratuită pentru persoanele care au împlinit 14 ani sau urmează să împlinească această vârstă în următoarele 30 de zile. Taxa de 70 de lei se achită pentru emiterea documentului în cazul copiilor sub 14 ani sau atunci când este solicitat un nou act ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării ori modificării datelor personale.

În schimb, Cartea de Identitate Simplă, care nu conține cip și nu oferă funcțiile electronice sau posibilitatea de a fi utilizată ca document de călătorie, costă 40 de lei.

Introducerea noii cărți electronice de identitate face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice și de modernizare a sistemului național de evidență a persoanelor, început în 2025. În prezent, autoritățile extind emiterea noului document în întreaga țară, urmând ca acesta să devină, treptat, principalul act de identitate utilizat de cetățenii români. Detalii despre cine este obligat să treacă la buletinul electronic și până când pot fi consultate în articolele anterioare pe această temă.