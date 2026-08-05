Pe scurt: De la carne și lactate până la nunți și bârfe, iată ce este interzis în cele 14 zile de post dedicate Maicii Domnului și cine poate fi scutit de restricții.

Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele patru posturi importante din calendarul ortodox și este considerat o perioadă de pregătire sufletească și trupească pentru una dintre cele mai mari sărbători dedicate Fecioarei Maria, potrivit Mediafax.

Cunoscut și ca Postul Sfintei Mării, are date fixe în fiecare an: începe pe 1 august și se încheie pe 14 august, în ajunul marii sărbători a Adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august.

Pe parcursul celor 14 zile, credincioșii sunt îndemnați nu doar la abstinență alimentară, ci și la rugăciune, iertare și cumpătare. Tradiția ortodoxă pune accent pe curățirea sufletului, așa că respectarea postului înseamnă mai mult decât evitarea anumitor alimente.

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Nunți, petreceri și bârfe, interzise în perioada de post

Ca în orice post, potrivit rânduielilor Bisericii Ortodoxe, în această perioadă sunt interzise alimentele de origine animală, precum carnea, laptele, brânza, ouăle și produsele preparate din acestea. Peștele este permis doar la sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, pe 6 august, dacă aceasta cade în timpul postului.

Dincolo de restricțiile alimentare, tradiția recomandă evitarea exceselor de orice fel. Credincioșii sunt îndemnați să renunțe la petreceri și la distracții considerate nepotrivite perioadei de post, precum și la consumul de alcool în exces. De asemenea, sunt încurajați să evite certurile, conflictele, jignirile, bârfa și orice comportament care poate dăuna relațiilor cu cei din jur.

Biserica arată că postul este văzut ca o perioadă de împăcare a credinciosului cu sine însuși și cu cei din jur, dar și de apropiere de Dumnezeu. În această perioadă este recomandat ca oamenii să participe mai des la slujbe, să citească rugăciuni dedicate Maicii Domnului și să facă fapte bune, de milostenie, vizitând bolnavii și ajutând persoanele aflate în dificultate.

În multe zone ale țării se păstrează obiceiul de a nu face nunți sau alte petreceri, deoarece Biserica Ortodoxă nu oficiază cununii religioase în timpul posturilor de peste an.

Cine poate fi scutit de restricțiile alimentare

Nu toți credincioșii trebuie să țină post. Copiii, persoanele bolnave, femeile însărcinate sau care alăptează, precum și vârstnicii cu afecțiuni medicale pot primi dezlegare sau pot adapta postul în funcție de starea lor de sănătate, întrucât postul nu trebuie să pună în pericol sănătatea. În astfel de situații, credincioșii sunt îndemnați să ceară sfatul duhovnicului și, atunci când este cazul, să respecte recomandările medicului.

Preoții subliniază că scopul postului este creșterea duhovnicească, nu afectarea organismului prin restricții alimentare nepotrivite. În cazul copiilor, Biserica recomandă o introducere treptată în practica postului, ținând cont de vârstă, de nevoile de dezvoltare și de starea de sănătate, decizia fiind luată de părinți, în acord cu sfatul duhovnicului.

Persoanele care urmează tratamente medicale sau suferă de boli cronice sunt sfătuite să nu întrerupă medicația și să nu adopte un regim alimentar care le-ar putea agrava afecțiunea. Preoții amintesc că, pentru cei care nu pot posti din motive medicale, accentul poate fi pus pe rugăciune, participarea la slujbe, milostenie și fapte bune, considerate la fel de importante în această perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.