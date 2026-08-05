Juniorii U 17 și U 19 ale fostei Academii FC Hermannstadt urmează să treacă din această vară la Alma Sibiu, alături de antrenorii Adrian Vâsâi, Marian Mărgărit și preparatorul fizic Alex Hila.

După desființarea clubului FC Hermannstadt, grupele U 17 și U 19 își vor continua parcursul la Academia de Fotbal Alma Sibiu.

Cele două cluburi aveau un protocol de colaborare. Până acum, Alma se ocupa de grupele de copii și juniori până la U 16, iar juniorii U 17 și U 19 făceau pasul spre Academia FC Hermannstadt, cu obiectivul de a juca în Liga Elitelor.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Ironia sorții face ca desființarea clubului să vină chiar în anul în care echipa de U 19 a lui FC Hermannstadt fusese acceptată la Liga de Tineret, competiție unde nu va mai putea participa!

Antrenorii sunt aproape de un acord cu Alma

Odată cu jucătorii, la Academia Alma Sibiu sunt așteptați să ajungă și antrenorii lor, Marian Mărgărit și Adrian Văsâi, cu care conducerea clubului poartă discuții avansate.

În schimb, preparatorul fizic Alex Hila a fost deja prezentat. Alma Sibiu va înscrie cele două echipe în Campionatul Național de juniori, cu obiectivul ca acestea să facă pasul de anul viitor la Liga Elitelor.

Obiective ambițioase pentru următorii ani

Pe lângă dezvoltarea sectorului juvenil, Alma Sibiu își propune continuarea investițiilor în infrastuctura proprie și promovarea în Liga 3.

”Alma este un club stabil, care oferă condiții foarte bune juniorilor sibieni. Ne dorim să ne dezvoltăm în continuare, sezonul viitor să fim în top 24 de academii din țară 24 și în anii viitori să fim măcar în Liga 3. Cu juniorii suntem la Liga Elitelor până la U 16. Echipele de U 17 și U 19 vor fi înscrie la Campionatul Național, sper să joace și ele de anul viitor la Liga Elitelor” a transmis Iulian Merintean, managerul Academiei Alma.