Pe scurt: Termometrele ating 41 de grade în vestul ţării, iar nopţile devin tropicale până şi în Moldova sau Transilvania. Vezi ce judeţe sunt sub cod roşu şi unde se aşteaptă cele mai mari temperaturi.

România se confruntă cu un nou val de căldură extremă. Potrivit Economica.net, în intervalul miercuri, 5 august 2026, ora 10:00, până vineri, 7 august 2026, ora 10:00, va fi în vigoare Cod roşu de căldură persistentă şi intensă.

Avertizarea este valabilă pentru judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin.

În aceste zone se vor înregistra temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Valorile maxime vor fi de 37 – 39 de grade în judeţele Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, respectiv de 39 – 41 de grade în judeţele Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin.

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Disconfortul termic depăşeşte pragul critic, iar nopţile devin tropicale

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat în zonele aflate sub cod roşu, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Nopţile vor fi tropicale, cu minime de până la 25 – 26 de grade, cele mai ridicate valori fiind aşteptate în Dealurile de Vest.

În acelaşi interval analizat, va fi în vigoare şi un Cod portocaliu de caniculă, cu disconfort termic accentuat şi nopţi tropicale, în zone din Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în sud-vestul şi centrul Munteniei. Aici, temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 38 de grade, la fel ca în cazul codului portocaliu de caniculă anunţat pentru Sibiu.

Şi în aceste zone, ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar local, nopţile vor fi tropicale, cu minime de 20 – 24 de grade. Cele mai ridicate valori nocturne se vor înregistra în Dealurile Moldovei.