Pe scurt: Ai zece minute la dispoziție să spui Bruxelles-ului cum crezi că ar trebui gestionați urșii din România. Consultarea se închide pe 10 august, iar Sibiul are deja cifre îngrijorătoare de prezentat.

Comisia Europeană a lansat o consultare publică prin care invită cetățenii și autoritățile din România să își exprime opinia cu privire la modul în care ar trebui gestionată populația de urși bruni.

Demersul ar putea sta la baza modificării statutului de protecție al speciei, astfel încât ursul brun să nu mai fie încadrat drept „specie strict protejată”, ci „specie protejată”, ceea ce ar permite autorităților o intervenție mai flexibilă în situațiile de conflict dintre om și urs.

Pentru acest demers a fost elaborat un chestionar online, a cărui completare durează aproximativ zece minute, potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Sibiu.

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Sibiul discută cu primarii înainte de consultarea de la Bruxelles

Datele existente la nivelul județului arată o creștere constantă a efectivelor de urși. În primăvara acestui an au fost estimate 1.441 de exemplare, față de 1.313 în anul 2025. Creșterea populației s-a reflectat direct și în pagubele produse comunităților: în 2025, daunele provocate de urși s-au ridicat la 1,65 milioane de lei, iar de la începutul acestui an prejudiciile au depășit deja 500.000 de lei.

„Am avut astăzi o întâlnire online cu primari și consilieri județeni, deoarece problema urșilor se regăsește în majoritatea comunităților din județul nostru. Consider că Bruxelles-ul trebuie să afle direct de la noi, cetățeni și autorități, cei care trăim această realitate zi de zi, cum ne dorim să fie gestionată populația de urși și relația dintre om și această specie”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Ce ar însemna trecerea la statutul de „specie protejată”

Cetățenii, autoritățile publice, organizațiile de mediu și toate persoanele interesate de gestionarea populației de urși bruni sunt invitate să participe la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la data de 10 august, prin completarea chestionarului online pus la dispoziție de instituția europeană.

Creare cont: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Completare chestionar: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NatureDirectivesPublicConsultationStressTest2026

„Trecerea ursului brun din categoria «specie strict protejată» în categoria «specie protejată» ar însemna o gestionare mai activă și mai flexibilă a populației, cu obiectivul de a păstra echilibrul dintre conservarea biodiversității și siguranța oamenilor”, a mai transmis Daniela Cîmpean.