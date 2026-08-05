În România, multe firme vorbesc despre seriozitate.

Puține reușesc s-o transforme într-o regulă de lucru.

La ATUM, profesionalismul nu e un concept de marketing, ci o cultură internă, formată din reguli, comportamente și un respect real pentru clienți.

Disciplina – baza fiecărui rezultat

Fiecare angajat ATUM știe exact ce are de făcut, când și cum.

Orele se respectă. Instrucțiunile nu se discută. Produsele nu se schimbă după părerea personală.

Această disciplină clară a făcut posibil ca, în doar câțiva ani, compania să devină un reper de seriozitate în domeniul igienei profesionale.

„Profesionalismul nu e o trăsătură. E o alegere repetată în fiecare zi,” spune Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

Respectul față de client și coleg

Într-o piață unde graba și superficialitatea sunt frecvente, ATUM a ales o altă direcție: respectul constant.

Respect pentru client – prin punctualitate, discreție și comunicare clară.

Respect pentru coleg – prin colaborare, susținere și responsabilitate comună.

Această atitudine creează stabilitate. Și stabilitatea se simte în fiecare intervenție.

Formarea continuă

Profesionalismul nu se menține fără învățare.

Operatorii ATUM participă periodic la sesiuni de instruire despre:

noile tipuri de produse biocide;

norme actualizate ale Ministerului Sănătății;

proceduri sigure de aplicare;

standarde internaționale HACCP, IFS și FSSC 22000.

Astfel, fiecare membru al echipei știe nu doar ce să facă, ci și de ce să facă așa.

Responsabilitatea – semnul unei firme mature

Fiecare lucrare efectuată de ATUM este verificată și arhivată digital.

Nimic nu rămâne „pe vorbe”.

Clientul primește rapoarte clare, iar compania își asumă fiecare intervenție, până la ultimul detaliu.

Această transparență a construit încrederea care definește astăzi brandul ATUM.

O cultură a profesionalismului nu se impune prin reguli, ci se clădește prin exemplu.

De la fondator la ultimul operator din teren, ATUM funcționează ca un organism unitar, unde ordinea, precizia și responsabilitatea sunt reflexe naturale.

Într-o piață competitivă, ATUM demonstrează că o firmă românească poate funcționa la standarde europene – nu prin vorbe, ci prin fapte repetate, corecte și constante.

📍 ATUM – Servicii profesionale de dezinsecție, deratizare și dezinfectare

📞 0771 517 652

🌐 https://www.atum.com.ro/

📍 Profesionalism și rigoare românească în serviciile DDD din județul Sibiu

ATUM este o companie românească specializată în servicii profesionale DDD – Dezinsecție, Dezinfectare și Deratizare – autorizată DSP, DSVSA și deținătoare de autorizație de mediu. Activăm la nivel național și lucrăm conform standardelor internaționale IFS (International Featured Standards) și HACCP, asigurând servicii compatibile cu cerințele din industria alimentară, logistică și HORECA. Avem o prezență constantă în județele Vâlcea, Argeș, Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți, Sibiu, Brașov, Hunedoara, Alba, Teleorman, Dâmbovița, București, Iași, Bacău și Deva. Seriozitate, acoperire extinsă și rezultate verificate. Detalii pe www.atum.com.ro.https://www.atum.com.ro/ .