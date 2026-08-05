O vizită la Kapadokya Döner, pe pietonala Nicolae Bălcescu nr. 22 din Sibiu, înseamnă mai mult decât o masă. Este o experiență care te poartă direct pe străzile Turciei, începând cu aroma inconfundabilă a cafelei pregătite la ibric, continuând cu ceaiul tradițional turcesc și încheindu-se cu deserturi autentice care completează perfect fiecare masă.

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▶ Vezi pagina acestui video: De la cafeaua la ibric la künefe și shaorma de miel: ce găsești la KAPADOKYA DONER din Sibiu — VIDEO

Cafeaua turcească de la Kapadokya Döner este preparată după rețeta tradițională, la ibric, exact așa cum este servită în cafenelele din Turcia, iar ceaiul turcesc completează atmosfera orientală. Pentru iubitorii de dulce, Kapadokya Döner propune o selecție de deserturi autentice: baklava cu fistic sau nucă, künefe, burma kadayif, lokum, curmale și sütlaç – preparate care aduc gustul specific Orientului chiar pe pietonala Nicolae Bălcescu din Sibiu.

Shaorma de miel, un preparat mult așteptat

În centrul meniului se află însă celebrul döner turcesc autentic, pregătit din carne de vită sau pui, friptă lent pe rotisor pentru a-și păstra savoarea și textura. Acesta poate fi comandat în porții mici, medii sau jumbo, la farfurie, în varianta Iskender, în format döner box sau în combinația tradițională lahmacun döner.

Oferta este completată de alte preparate inspirate din bucătăria turcească, precum frigărui de miel, vită sau pui, servite în lipie ori la farfurie, aripioare de pui la grătar, cotlet de berbecuț cu garnitură, kofte pregătite după rețete orientale și lahmacun, una dintre cele mai apreciate specialități de tip street food din Turcia.

Iar surprizele nu se opresc aici. În curând, meniul va include și shaorma de miel, o noutate mult așteptată de cei care apreciază gustul autentic al bucătăriei turcești.

Kebab de la doar 18 lei

La Kapadokya Döner, fiecare preparat este pregătit cu ingrediente proaspete și carne atent selecționată, respectând standardele Halal pentru un gust autentic și o calitate constantă. Meniul variat include kebab de vită și pui, barbecue, gözleme, pide, manti, deserturi și băuturi, astfel încât fiecare client să găsească preparatul preferat. În plus, prețurile sunt accesibile, iar kebaburile pornesc de la doar 18 RON.

Ofertă pentru clienții fideli

Pentru clienții fideli, Kapadokya Döner oferă și un card de fidelitate: la achiziționarea a 10 kebaburi, al 11-lea este gratuit. Este modul perfect de a recompensa clienții care revin pentru savoarea autentică și serviciile de calitate.

Preparatele pot fi savurate în restaurant, pe terasa aflată în centrul Sibiului sau comandate pentru acasă, astfel încât fiecare client să se bucure de aceeași calitate și de același gust autentic, indiferent de modul de servire.

Restaurantul vă așteaptă în Sibiu, pe strada Nicolae Bălcescu nr. 22, zilnic între orele 10:00 și 00:00.

Urmărește pagina de facebook Kapadokya Döner pentru a fi la curent cu ofertele.

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