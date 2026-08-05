Reducerea programului de funcționare și a intensității iluminatului public, măsură anunțată de Primăria Sibiu pentru diminuarea consumului de energie electrică, este privită cu ochi buni de cei mai mulți sibieni. Oamenii spun că, în contextul actualei crize energetice, economiile sunt necesare atât în instituțiile publice, cât și în locuințele proprii.

Măsurile adoptate de Primăria Sibiu prevăd reducerea programului de funcționare a iluminatului public și diminuarea intensității acestuia în anumite intervale orare, cu scopul de a reduce consumul de energie electrică. DETALII AICI

Cei mai mulți sibieni spun că înțeleg necesitatea acestor măsuri și le susțin, considerând că economisirea energiei trebuie să înceapă atât de la autorități, cât și de la fiecare cetățean. Există însă și persoane care se tem că iluminatul redus ar putea afecta siguranța pe timpul nopții.

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„Mi se pare corect, pentru că este o problemă cu energia electrică. Noi facem economie și acasă, că nu avem încotro. Avem bani puțini, taxe și cheltuieli mari, iar salariile și pensiile sunt mici”, spune Maria, o sibiancă. Întrebată dacă reducerea iluminatului ar putea duce la creșterea infracționalității, aceasta spune că nu știe dacă măsura ar avea un astfel de efect.

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▶ Vezi pagina acestui video: I-am întrebat pe sibieni ce cred despre reducerea iluminatului public: „E normal” vs. „Va crește infracționalitatea” — VIDEO

De aceeași părere este și Alexandru, care consideră că economia de energie este necesară, chiar dacă există unele temeri legate de siguranță. „Având în vedere că debitul Dunării a scăzut foarte mult, este un lucru bun. E posibil să crească gradul de infracționalitate, dar mă gândesc că Poliția își face treaba. Și acasă fac economie. Folosesc curent doar strictul necesar”, spune sibianul.

„Mi se pare absolut normal”

Există însă și voci care cred că autoritățile ar trebui să facă mai mult decât simpla reducere a iluminatului public. Un sibian este de părere că măsurile de economisire ar trebui aplicate în primul rând în instituțiile statului.

„În contextul crizei prin care trece toată Europa, mi se pare absolut normal să facem economii. Cred că sunt multe instituții publice unde luminile rămân aprinse fără rost. Fiecare dintre noi trebuie să contribuie, să aprindă mai puține becuri, să folosească liftul doar când este nevoie. Sunt lucruri mici care, împreună, contează”, spune Albulescu.

Acesta nu crede că reducerea iluminatului public va influența semnificativ siguranța orașului. „La un oraș ca Sibiu nu cred că va avea un impact major asupra infracționalității. Vorbim de o reducere de doar o jumătate de oră, iar măsura mi se pare una normală”, a spus sibianul.

Câțiva sibieni „contra” măsurilor

Nu toți sibienii sunt însă convinși că decizia este una bună. Octavian consideră că diminuarea iluminatului public ar putea avea efecte negative. „Este foarte rău ce se întâmplă. Nu doar la Sibiu, ci în toată țara. Cred că va crește infracționalitatea. Sunt destui oameni care pot profita de întuneric”, spune acesta.

Chiar dacă opiniile sunt împărțite, majoritatea sibienilor intervievați spun că înțeleg necesitatea reducerii consumului de energie și că încearcă, la rândul lor, să economisească electricitate în viața de zi cu zi.

Nu doar Primăria Sibiu a luat măsuri de reducerea concumului de energie electrică. Sadu este prima comună din județ care ia, de asemenea, măsuri din cauza crizei energetice.

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