Pe scurt: Peste 3,3 milioane de beneficiari ai alocației de stat pentru copii și sute de mii de părinți aflați în concediu de creștere a copilului vor primi banii mai devreme. Iată calendarul complet al plăților din august.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, va efectua în luna august 2026 plata în avans a beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna iulie, întrucât data de 8 august 2026, prevăzută inițial în calendarul de plată, este zi nelucrătoare.

Astfel, vineri, 7 august 2026, vor fi virate în conturile bancare drepturile aferente alocației de stat pentru copii, indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentului de inserție, potrivit ANPIS.

La nivel național, aceste beneficii de asistență socială sunt acordate astfel

La nivel național, aceste beneficii de asistență socială sunt acordate astfel: alocația de stat pentru copii ajunge la peste 3,3 milioane de beneficiari, indemnizația pentru creșterea copilului este plătită pentru aproximativ 146.000 de părinți sau reprezentanți legali care și-au suspendat activitatea profesională pentru a se ocupa de îngrijirea copilului, iar stimulentul de inserție este acordat pentru peste 69.000 de părinți care au ales să revină la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului.

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Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe pe 10 august 2026, prin intermediul oficiilor poștale.

Drepturile aferente celor aproximativ 930.000 de persoane cu dizabilități vor fi achitate începând cu 14 august 2026.

Sumele necesare pentru plata celorlalte beneficii de asistență socială — alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru persoanele cu tuberculoză și venitul minim de incluziune — vor fi virate de ANPIS, prin agențiile teritoriale, începând cu 20 august 2026.