Pe scurt: 104 senatori au votat pentru, dar în spatele cifrelor se ascund rupturi surprinzătoare în două partide și un anunț neașteptat despre o contestație la CCR.

Plenul Senatului a adoptat miercuri, 5 august 2026, noua variantă a Legii Integrității, după ce, timp de două săptămâni, partidele parlamentare s-au contrat pe mai multe prevederi ale proiectului inițial, respins ulterior și redepus într-o formă revizuită. Potrivit documentelor obținute de Mediafax, la vot au fost prezenți 121 de senatori, dintre care 104 au votat pentru, 8 contra, 7 s-au abținut, iar 2 nu au votat. Senatoarea sibiancă, Ruxandra Cibu Deaconu, a votat împotrivă.

Repartizarea pe grupuri parlamentare arată un sprijin masiv pentru proiect: PSD a votat în bloc, cu toți cei 34 de senatori pentru, la fel și PNL, cu toți cei 22 de senatori liberali. La AUR, 25 de senatori au votat pentru, unul a votat contra, iar unul nu a votat. La USR, 11 senatori au votat pentru, dar 6 au votat contra. Formațiunea PIR a înregistrat 2 voturi pentru și 4 abțineri, UDMR a avut 4 voturi pentru, 2 abțineri și un senator care nu a votat, iar dintre senatorii neafiliați, 6 au votat pentru, unul contra și unul s-a abținut.

Diviziunile din interiorul AUR și USR au ieșit la iveală

Centralizarea nominală a votului arată o situație neobișnuită de fracturare a votului în interiorul a două formațiuni. La AUR, senatorul și liderul de grup Petrișor Peiu a fost singurul reprezentant al partidului care nu a votat legea, în timp ce senatorul Cristian Eugen Șipoș a votat împotrivă. La USR, senatorii Paul Răzvan Anghel, Marius Bodea, Ruxandra Cibu, Adelina Elena Dobra, Emil Mîndru și Ioana Păun au votat împotrivă, în timp ce restul grupului, inclusiv Cristian Ghinea, Irineu Darău sau Ștefan Pălărie, au votat pentru adoptarea legii.

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Dintre senatorii formațiunii PACE, Cosmina Cerva, Bem Cristian, Rodica Cușnir și Cristian Rusu s-au abținut, iar Romeo Paul Dinel Gheorghe a votat pentru. La UDMR, Lorant Istvan Antal, Zsolt Csaszar, Szilard Tasnagi și Lorand Turos au votat pentru, Odon Fejer și Mate Kovacs s-au abținut, iar Levente Novak nu a votat. Printre senatorii neafiliați care s-au abținut se numără și Victoria Stoiciu, fostă PSD.

Un detaliu remarcat de jurnaliștii prezenți în plen a fost absența lui Ilie Bolojan de la votul final, deși acesta participase la dezbaterile anterioare pe marginea proiectului. La PNL, senatorii care au votat pentru adoptare, fie din plen, fie de la distanță, au fost Mircea Abrudean, Monica Anisie, Vasile Blaga, Ștefan Borțun, Ioan Bota, Iulian Coșa, Mihai Coteț, Daniel Fenechiu, Gheorghe Flutur, Gabriela Horga, Ovidiu Jitaru, Nicolae Neagu, Augustin Niculescu, Nicoleta Pauliuc, Veta Păsculescu, Adrian Peiu, Silviu Petrea, Cătălin Predoiu, Vasile Răcuci, Lucian Rusu, Aurel Varga și Mihail Veștea.

PNL anunță contestarea legii la CCR, deși a votat pentru adoptare

Punctele care au generat cele mai multe controverse pe durata dezbaterilor au fost două amendamente depuse de PSD și AUR, care îi vizează pe Dominic Fritz, în privința pierderii mandatului în caz de condamnare, și pe Mirabela Grădinaru, referitor la declararea averii. Deși partidul a votat în unanimitate pentru adoptarea legii, senatorul Vlad Varga (PNL) a anunțat în plenul Senatului că liberalii vor contesta legea la Curtea Constituțională.

Dacă partidele nu vor ataca la CCR constituționalitatea noii legi, actul adoptat miercuri de Senat va merge la promulgare la președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Legea Integrității reprezintă un jalon PNRR, de adoptarea sa depinzând accesarea a peste 700-770 de milioane de euro din partea Comisiei Europene.