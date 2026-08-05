Fostul antrenor al lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a sărit în apărarea lui Antoni Ivanov, fostul mijlocaș al sibienilor, criticat după ce a părăsit echipa pe finalul sezonul trecut.

Antoni Ivanov și Jair Tavares au părăsit pe FC Hermannstadt în finalul sezonului trecut, după ce au depus memorii pentru întârzierea salariilor.

Absența lui Toni Ivanov a contat mult la Sibiu, care a rămas fără multe soluții la mijlocul terenului, lucru resimțit în ultimele etape și la barajul cu Voluntari.

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Marius Măldărășanu crede însă că bulgarul nu trebuie criticat pentru decizia sa, după ce a dat totul la Sibiu, jucând și accidentat.

”Pe mine m-a deranjat un pic, simt nevoia să o spun acum, s-a dat urât în presă de Toni Ivanov, că el a plecat, că el nu știu ce… Ivanov fiind străin, notifica clubul și ca să nu îl pierzi, trebuie să îl plătești și el era cam singurul jucător care era cu banii la zi, dar era dreptul tuturor să facă asta. Se pare că acționarii clubului au aflat că Slobozia nu va lua licența, ei au făcut niște plătiți, dar l-au scăpat pe Ivanov, iar jucătorul a avut o portiță să plece. Apar chestii despre Toni, dar el a jucat cu coasta fisurată în meciul de la Craiova, el tot juca cu dureri și când a făcut radiografie, s-a descoperit problema. Era un jucător care dădea totul, și la antrenament și la meciuri, nu ai cum să vorbești urât despre el în momentul în care plecat. Poate nu trebuia să plece, dar Ivanov cred că s-a gândit la modul la care s-au comportat cu el” a spus Marius Măldărășanu la Sportcast cu Sile, de la Orange Sport.

”Cât patronii m-au ascultat, lucrurile au fost perfecte”

Fostul tehnician spune că deși erau mereu întârzieri cu banii, lucrurile se reglau până la urmă. Problemele financiare s-au acutizat însă după plecarea sa, în decembrie 2025.

”În cei patru ani și jumătate cât am fost la Sibiu nu știu dacă am fost de 3 ori cu banii la zi, oricare puteau să își depună notificări, dar am avut jucători senzaționali, foarte înțelegători. Erau chirii, bonusuri care se dădeau după 9 luni, dar lucrurile se reglau. Cât patronii au avut încredere și m-au ascultat, lucrurile au fost perfecte, le spuneam că ce promiți, dacă respecți, atunci ai credibilitate. Când am plecat, mă gândeam că lucrurile se îmbunătățesc financiar, așa se întâmplă în general, dar nu s-a întâmplat asta și uite unde s-a ajuns. Eu cel mai supărat sunt pentru că patronii au avut o dată abilitatea să se organizeze rapid după retrogradare și a promovat echipa, la fel trebuia să facă și acuma” a mai susținut Măldă.