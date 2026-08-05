Un șofer a căzut cu mașina în Olt la Scoreiu. Pompierii intervin de urgență în ajutorul lui.
UPDATE
Persoana a ajuns singură la mal, fiind vorba de un bărbat în vârstă de 70 de ani. În aceste momente este evaluat medical, este conștient, cooperant.
ȘTIREA INIȚIALĂ
ISU Sibiu a intervenit de urgență, miercuri seara, la Barajul Scoreiu unde un autoturism a căzut în râul Olt.
„La fața locului sunt mobilizate două bărci o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție. Din primele informații conducătorul auto a reușit să iasă din mașină însă mașina se află la aproximativ 10 m de mal”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii!
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