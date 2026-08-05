Pe scurt: Bonificația fiscală de 3% se acordă automat, prin verificări din oficiu ale ANAF. Vezi ce condiții trebuie îndeplinite și câți bani au primit deja contribuabilii în 2025 și 2026.

Ministrul Finanțelor a avizat Ordinul pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2025, potrivit unui comunicat al instituției citat de AGERPRES.

Documentul pune în aplicare prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2026 și stabilește mecanismul prin care această facilitate fiscală va fi acordată contribuabililor eligibili.

Bonificația se acordă automat, fără cereri sau documente suplimentare

„Pentru a păstra o procedură simplificată, firmele nu vor trebui să depună cereri sau documente suplimentare pentru acordarea bonificației. Organele fiscale vor verifica din oficiu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și vor emite automat deciziile de acordare”, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor.

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Condițiile principale pentru acordarea bonificației sunt depunerea tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal al fiecărui contribuabil, achitarea integrală și la termen a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului fiscal 2025, precum și inexistența altor obligații fiscale sau creanțe bugetare restante la termenele prevăzute de lege.

Potrivit sursei citate, suma reprezentând bonificația de 3% va fi utilizată pentru compensarea obligațiilor fiscale ale contribuabilului, conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În situațiile prevăzute de lege, dacă nu există obligații de compensat, suma poate fi restituită contribuabilului.

Proiectul de ordin aprobă totodată modelele standardizate ale deciziilor de acordare, modificare și anulare a bonificației și stabilește regulile aplicabile în cazul depunerii unor declarații rectificative sau al stabilirii unor diferențe de impozit în urma controalelor fiscale.

„Prin această procedură se creează cadrul administrativ necesar pentru aplicarea unitară a facilității fiscale prevăzute de OUG nr. 8/2026, astfel încât bonificația să fie acordată automat contribuabililor care îndeplinesc condițiile legale”, precizează Ministerul Finanțelor.

Sumele acordate deja în 2025 și 2026

Instituția arată că aplicarea facilității fiscale prevăzute de OUG nr. 8/2026 a generat rezultate atât în cazul contribuabililor persoane juridice, cât și al celor persoane fizice. Astfel, în anul 2025, contribuabililor persoane juridice, plătitori de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, le-au fost acordate bonificații în valoare totală de aproximativ 269 milioane de lei, aferente impozitului pe profit anual și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorate pentru anul fiscal 2024.

În cazul contribuabililor persoane fizice, în anul 2026 au fost acordate bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru plata anticipată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale aferente anului 2025, efectuată până la termenul de 15 aprilie 2026.

Ministerul Finanțelor menționează că proiectul ordinului a fost publicat anterior, la data de 9 iunie 2026, în transparență decizională. Ordinul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.