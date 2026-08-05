Pe scurt: Terenuri moștenite în Vaslui, două mașini vechi, un salariu de la Dacia și un împrumut acordat unei asociații civice — ce arată actele publicate de Administrația Prezidențială despre averea partenerei președintelui.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, 5 august 2026, că a decis, împreună cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, să facă publice declarațiile acesteia de avere și de interese.

Documentele au fost publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, potrivit Digi24.

„În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese”, a transmis șeful statului, într-o postare pe Facebook.

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Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru deține în total opt terenuri, dintre care patru sunt intravilane, trei extravilane, iar unul este o vie. Cele mai multe au fost dobândite în anul 2025, prin moștenire. Unul dintre terenuri este situat în comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov — un teren intravilan de 1.152 de metri pătrați, cumpărat în 2021, asupra căruia deține drept de proprietate integral.

În comuna Zăpodeni, județul Vaslui, aceasta deține, prin moștenire de la bunici, un teren intravilan de 2.600 de metri pătrați, cu o cotă de 7/32, un alt teren intravilan de 2.400 de metri pătrați, cu o cotă de 1/8, precum și trei terenuri extravilane cu suprafețe de 19.400, 8.600 și 4.500 de metri pătrați, pentru fiecare având o cotă de 1/8.

Tot în Zăpodeni, Mirabela Grădinaru a moștenit și o vie de 1.200 de metri pătrați, cu o cotă de 1/8. Declarația mai consemnează un teren intravilan de 250 de metri pătrați în municipiul Vaslui, dobândit în 2025 prin moștenire de la tatăl său, pentru care deține o cotă de 3/16.

La capitolul clădiri, partenera președintelui figurează cu o cotă de 3/16 dintr-o casă de locuit de 69 de metri pătrați în municipiul Vaslui și cu o cotă de 5/16 dintr-o casă de 84 de metri pătrați în comuna Zăpodeni, ambele dobândite prin moștenire în 2025. Declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru deține și două autoturisme: un Renault Clio fabricat în 2016 și un Opel Vectra din 1992, ambele cumpărate prin contract de vânzare-cumpărare.

Conturi, împrumuturi și acțiuni Renault deținute prin programul de acționariat

În ceea ce privește activele financiare, aceasta are deschise două conturi curente, unul la ING Bank și unul la Banca Transilvania, ambele cu sold zero la data completării declarației. Totodată, declarația menționează un împrumut acordat în nume personal Asociației S.O.S. Orașul, în valoare de 116.563,42 lei, precum și acțiuni Renault deținute prin programele de acționariat destinate angajaților Renault Group, evaluate la aproximativ 4.000 de euro.

La capitolul datorii, Mirabela Grădinaru declară un credit de 50.000 de lei, contractat în 2021 la ING Bank și scadent în 2026, precum și o datorie de 1.760,18 lei, aferentă aceluiași creditor. Potrivit declarației de avere, aceasta a încasat anul trecut un salariu de 158.360 de lei de la Automobile Dacia SA. În document sunt menționate și alocațiile celor doi copii, în valoare de 3.504 lei fiecare.

În declarația de interese, Mirabela Grădinaru menționează că este președinte al Asociației S.O.S. Orașul și declară acțiunile Renault deținute prin programul de acționariat al angajaților, evaluate la aproximativ 4.000 de euro. Documentul arată că aceasta nu deține funcții în organele de conducere ale altor entități și nu are contracte cu instituții publice sau societăți cu capital de stat care să intre sub incidența declarației de interese.

Publicarea celor două documente vine în contextul în care Nicușor Dan a explicat că decizia a fost luată „în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”, deși legea nu îl obligă să facă publică declarația de avere și de interese a partenerei sale. Președintele s-a mai aflat în atenția publică pentru situația patrimonială personală, după ce a fost executat silit pentru neplata unui impozit pe un teren.