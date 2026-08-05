Zeci de oieri din Mărginimea Sibiului și din alte zone din vestul țării au depus o plângere penală colectivă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu împotriva celui supranumit „regele oierilor”, afaceristul hunedorean Dumitru Andreșoi. Oamenii acuză o fraudă de proporții gigantice, cu un prejudiciu total ce depășește suma de 8,5 milioane de lei.

Mii de fermieri din România susțin că au fost trași pe sfoară de Dumitru Andreșoi, supranumit „regele oierilor”, după ce i-au vândut animale și nu și-au primit banii. Printre păgubiți se regăsesc și zeci de oieri din Mărginimea Sibiului. În luna mai a acestui an, aceștia au protestat la sediul firmei afaceristului din județul Hunedoara.

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„Ne-a dat țeapă tuturor”

Printre ciobanii afectați se numără mulți crescători din Mărginimea Sibiului, zonă cu o tradiție seculară în oierit, unde pagubele individuale ajung la sume uriașe. Administrator al firmei SC Ovine Apold S.R.L., cu ferma în Poiana Sibiului, Constantin Bogdănel descrie dimensiunea dezastrului financiar cu care se confruntă comunitatea.

„Mie are să îmi dea 900.000 de lei plus cheltuieli de judecată. Eu nu cred că ne mai dă niciun ban, ne-a dat țeapă tuturor. Doar pe o singură firmă s-au strâns 800 de ciobani păgubiți, iar el are 7 firme în total. Oamenilor le este frică de el și nu vor să vorbească. Noi suntem în jur de 20 de persoane din județ care am depus plângere”, a precizat Constantin Bogdănel, oier din Poiana Sibiului.

Potrivit fermierilor, frica a blocat mulți alți oieri să iasă în public sau să se alăture demersurilor legale. Ei spun că au fost amenințați direct că, dacă protestează sau merg la autorități, nu vor mai vedea niciun leu.

Rețeta fraudei: cumpărări urgente și cereri de insolvență

Plângerea penală depusă prin Cabinetul de Avocat „Darius Borș” detaliază modul de operare repetitiv al rețelei. Intermediarii grupului îi abordau pe oieri afișând o urgență neobișnuită pentru încărcarea rapidă a camioanelor cu animale și oferind garanții cambiale emise pe societăți precum Agromarchiserv S.R.L., Zootehnica Zoo S.R.L. sau Agrozoomed S.R.L., cu scadență la 45 de zile.

Fermierii descriu că, la scadență, toate biletele la ordin erau refuzate de bănci din cauza lipsei totale de disponibil sau a popririlor deja instituite pe conturi de autoritățile statului. Imediat după refuz, cumpărătorii îi amânau pe oieri și le ofereau promisiuni mincinoase, rugându-i să nu introducă titlurile la bancă pentru a nu le bloca activitatea. În tot acest timp, animalele erau vândute la export în țări precum Algeria, iar banii obținuți erau rulați prin alte firme secundare din grup fără a alimentat conturile debitoare.

Situația a devenit critică după ce afaceristul a încercat să își protejeze societățile prin cereri de intrare în insolvență, solicitare respinsă de Tribunalul Hunedoara în data de 15 mai 2026. Oierii acuză că activitatea comercială a fost mutată pe alte societăți paralele, în timp ce firmele cu datorii au fost golite de active pentru a face imposibilă executarea silită.

Oierii cer să se pună sechestru pe averile suspecților

Pe lângă pagubele financiare, în dosar sunt consemnate și episoade de intimidare fizică, administratorul unei firme din zona Sibiului reclamând că a fost amenințat direct de Dumitru Andreșoi și scos cu forța din încăpere de bodyguarzi în timpul unor negocieri.

În baza probatoriului strâns, fermierii păgubiți solicită procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu începerea urmăririi penale in rem și in personam împotriva afaceristului Dumitru Andreșoi, Vionela-Lenuța Bălușe, Bianca Ramona Andreșoi și Neluțu Neagu, administratori ai celorlalte firme. De asemenea, crescătorii cer instituirea de urgență a sechestrului penal pe toate bunurile mobile, imobile și efectivele de animale ale firmelor implicate, verificări încrucișate la DSVSA și analizarea oportunității declinării cauzei către structurile specializate ale DIICOT sau DNA.