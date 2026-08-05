Pe scurt: Șoferii datornici scapă, cel puțin temporar, de riscul suspendării permisului. Curtea de Apel a tăiat una dintre cele mai controversate hotărâri de guvern din vară, după un proces deschis de PSD.

Șoferilor care nu își achită amenzile de circulație nu li se va putea suspenda, pentru moment, dreptul de a conduce prin noul mecanism pregătit de Guvern.

Curtea de Apel București a suspendat hotărârea care stabilea procedura prin care autoritățile locale urmau să solicite suspendarea permiselor, potrivit Mediafax.

Decizia instanței nu anulează definitiv măsura, dar îi blochează aplicarea până la soluționarea recursului anunțat de Guvern sau până la o nouă hotărâre a instanțelor. Actul suspendat este Hotărârea Guvernului nr. 530 din 9 iulie 2026, prin care fuseseră aprobate normele metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, referitoare la amenzile contravenționale neachitate.

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Cum urma să funcționeze suspendarea permisului

Conform procedurii adoptate de Executiv, autoritățile locale urmau să înregistreze în evidențele fiscale amenzile contravenționale rămase definitive. În termen de cel mult 30 de zile, contribuabilul trebuia să primească o somație care să conțină valoarea totală a amenzii, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru plată, data de la care urma să înceapă suspendarea dreptului de a conduce și durata acesteia.

Dacă amenda nu era achitată în cele 90 de zile, permisul urma să fie suspendat proporțional cu suma datorată: pentru fiecare 50 de lei neachitați se aplica o zi de suspendare a dreptului de a conduce, fracțiunile mai mici de 50 de lei nefiind luate în calcul. Astfel, o datorie de 500 de lei putea atrage suspendarea permisului pentru zece zile, iar una de 1.000 de lei, pentru 20 de zile.

Suspendarea hotărârii de guvern înseamnă că autoritățile nu mai au, deocamdată, normele procedurale necesare pentru punerea în aplicare a sistemului. Șoferii pot fi în continuare executați silit pentru amenzile neachitate, iar obligațiile fiscale nu dispar. Este blocată doar procedura nouă prin care neplata amenzii ar fi dus și la suspendarea permisului.

PSD a atacat în instanță 11 hotărâri ale Guvernului

Procesul a fost deschis după ce PSD a contestat mai multe hotărâri adoptate de Executiv. Potrivit Guvernului, social-democrații au depus plângerile prealabile pe 27 iulie, iar pe 29 iulie au atacat în instanță 11 dintre cele 12 hotărâri contestate, solicitând suspendarea lor. Curtea de Apel București a decis pe 3 august suspendarea a cinci dintre actele normative vizate, iar Executivul a anunțat că va declara recurs.

Guvernul acuză PSD că, prin procesele deschise, a blocat măsuri privind încasarea veniturilor bugetare, sprijinirea tinerilor la prima angajare, gestionarea fondurilor europene și finanțarea unor servicii pentru crescătorii individuali de animale.

Printre actele suspendate se numără și hotărârea care introducea o primă pentru tinerii care obțineau primul contract de muncă pe perioadă nedeterminată, sprijin care trebuia să fie de 1.000 de lei pe lună în primul an și de 1.250 de lei pe lună în cel de-al doilea an. Au mai fost afectate acte privind gestionarea a aproape 600 de milioane de euro prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și Norvegiei.

Executivul a anunțat că va ataca hotărârile Curții de Apel București, iar recursul va stabili dacă actele rămân suspendate sau dacă pot fi aplicate până la judecarea proceselor privind anularea lor. Până la o nouă decizie, simpla neplată a unei amenzi nu poate declanșa suspendarea permisului prin mecanismul aprobat în luna iulie.

Amenzile rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot utiliza în continuare mijloacele obișnuite de recuperare a acestora, inclusiv poprirea conturilor sau executarea silită.