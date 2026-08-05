Panică în centrul Sibiului după ce tavanul unui apartament s-a prăbușit: o femeie acuză vecinul că a inundat-o ani la rând / video foto

Momente de panică pentru o sibiancă ce locuiește într-un imobil din centrul istoric al municipiului Sibiu, după ce o parte din tavanul apartamentului s-a prăbușit miercuri dimineață. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri și un echipaj medical.

Locuința Marianei Vlad s-a transformat într-un pericol public. După ani de zile în care a fost afectată de umiditate și igrasie din cauza apartamentului situat deasupra sa, situația a degenerat marți dimineață, 4 august.

„Deasupra mea locuiește un vecin care de cinci ani mă tot inundă și de un an jumate am dosar pe rol. Astăzi de dimineață, 4 august, a căzut tavanul, că a fost salvare, pompieri pe aici. Au venit pompierii, mi-au dat toate grinzile jos, au spus că e pericol”, povestește femeia, vizibil afectată de cele întâmplate.

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Apartament în regim hotelier și probleme ignorate

Locuința afectată se află pe strada Mitropoliei nr 23 și are intrarea de pe strada Xenopol. Potrivit locatarei, coșmarul a început cu o mică problemă într-un colț, care s-a agravat treptat. Deși vecinul de deasupra ar fi intervenit la un moment dat în baie, montând gresie, faianță și izolație, infiltrațiile nu au încetat.

Mariana Vlad susține că apartamentul de deasupra este folosit în regim hotelier:

„De 5 ani ne confruntăm cu situația. Deci domnul are închiriat în regim hotelier, aici are contract cu altcineva care dânsul aduce cazați aici întruna, îmi zice: «Vorbește cu administratorul». Într-adevăr, astăzi a venit și administratorul.”

Probleme de sănătate și justiție tergiversată

Din cauza condițiilor insalubre, a mirosului greu și a umezelii, sănătatea locatarei a avut de suferit. Femeia spune că a dezvoltat alergii severe și accese de tuse.

Sătulă de promisiuni și de pagubele materiale, sibianca a apelat la instanță în urmă cu un an și jumătate. Văzând că situația devine critică, acum două săptămâni a schimbat strategia juridică:

„Acum două săptămâni m-am dus la altă avocată și am făcut ordonanță președințială, pentru că nu mai puteam să stau. E un miros urât. Am alergii, tușesc. Deci am făcut reclamație la primărie, la ANAF. Nicio măsură nu s-a luat.”

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▶ Vezi pagina acestui video: Panică în centrul Sibiului după ce tavanul unui apartament s-a prăbușit: o femeie acuză vecinul că a inundat-o ani la rând / video foto — VIDEO

Vecinul acuzat nu comentează

Contactat pentru a-și exprima punctul de vedere referitor la acuzațiile aduse și la incidentul în urma căruia tavanul s-a prăbușit, vecinul vizat, Dionisie T., a preferat să fie extrem de rezervat:

„Suntem în proces. Avem o vârstă. Ne afectează conflictul acesta. Nu comentăm. Lăsăm justiția să se pronunțe.”, a declarat acesta.