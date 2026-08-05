Pe scurt: Legea permite polițiștilor să scoată din adăpost sau din mașină orice animal expus la temperaturi periculoase, fără întârziere. Iată ce prevede exact legea și ce riscă stăpânii neglijenți.

Poliția Sibiu a transmis, printr-o postare pe Facebook, un avertisment public privind protejarea animalelor pe perioada valului de caniculă care afectează în aceste zile județul, în contextul în care meteorologii au emis cod roșu de căldură extremă, cu temperaturi de până la 41 de grade Celsius.

Potrivit Poliției Sibiu, în zilele cu temperaturi ridicate animalele au nevoie de o atenție sporită din partea stăpânilor. Instituția recomandă asigurarea permanentă a apei proaspete, a unui loc umbros și evitarea expunerii prelungite la soare.

Un accent special este pus pe pericolul lăsării animalelor în autoturisme, chiar și pentru perioade scurte de timp.

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„Nu lăsați niciodată animale în autoturisme, nici pentru câteva minute – temperatura crește foarte repede în interior și le pune viața în pericol”, se arată în mesajul Poliției Sibiu.

Ce prevede legea pentru animalele expuse forțat la căldură

Instituția reamintește că, potrivit art. 24, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, polițiștii au obligația de a emite, de îndată, ordin de plasare a animalului într-un adăpost atunci când constată că acesta este expus forțat la temperaturi foarte ridicate. Practic, orice animal găsit într-o mașină încinsă sau legat la soare, fără posibilitatea de a se adăposti, poate fi ridicat imediat de forțele de ordine, indiferent de intenția proprietarului.

Avertismentul vine în perioada în care temperaturile din Sibiu rămân ridicate, iar autoritățile locale au organizat și 11 puncte de hidratare gratuită pentru locuitori, în contextul unei perioade anunțate de meteorologi ca fiind marcată de temperaturi peste normalul sezonier și puține ploi.

Poliția Sibiu subliniază că un gest responsabil, precum verificarea permanentă a condițiilor în care se află animalele de companie, poate salva o viață.