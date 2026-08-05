Pe scurt: Blocajele din trafic, variante ocolitoare nefuncționale de peste trei ani și concurența destinațiilor externe pun presiune pe una dintre cele mai căutate stațiuni balneare din țară.

Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului afectează turismul din zonă, susține primarul din Călimănești, care spune că de când au început lucrările de pe DN 7 s-a înregistrat o ușoară scădere a numărului vizitatorilor în stațiune, potrivit AGERPRES.

„Este o scădere, dar nu atât de drastică. Sigur că lunile de vară, începând cu luna iunie, sunt luni de examene pentru copii, de concedii și mai puțin sunt căutate stațiunile balneare. Eu cred că există și cauze generale, dar și cauze pentru fiecare stațiune sau pentru fiecare destinație turistică în parte. Dacă e să vorbim de Călimănești, principala cauză a scăderii numărului de turiști este aceea a traficului din zonă”, a declarat presei primarul stațiunii, Florinel Constantinescu.

Edilul a explicat că lucrările de pe DN 7 ar fi trebuit să se încheie la sfârșitul lunii iunie, însă termenul a fost prelungit succesiv, mai întâi până la sfârșitul lui iulie, apoi până la sfârșitul lui august. „Oamenii stau în trafic multe ore și cu siguranță știm și noi că nu e atât de plăcut. Avem varianta ocolitoare a orașului blocată de peste trei ani, trei ani și jumătate și, după cum observăm noi, lucrurile nu merg spre bine. Probabil vor mai trece mulți ani. Singura noastră salvare este aceea că într-adevăr la autostradă se lucrează și se lucrează intens și sperăm noi să ne ajute acest lucru”, a adăugat Constantinescu.

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Concurența destinațiilor externe și scumpirea vieții, printre cauzele scăderii de turiști

Pe lângă traficul de pe DN 7, primarul a menționat și alte motive care au dus la scăderea numărului de turiști din stațiunea vâlceană, probleme la care atât administrația locală, cât și operatorii de turism trebuie să găsească soluții, pentru a menține localitatea în topul celor mai vizitate destinații din țară — Călimăneștiul ocupând de mulți ani primul loc la nivelul județului Vâlcea și printre primele locuri din țară în preferințele românilor.

„La noi, pe lângă problemele generale — tichetele de vacanță, scumpirea vieții în general, posibilitățile care există — iată că, în ultimul timp, din ce în ce mai mulți turiști merg în locuri turistice din afara țării. Și aici trebuie să ne punem cu toții întrebări de ce este așa, ce putem noi oferi și ce oferă alții. Eu nu mă plâng, cred că, cu toții, administrație publică și antreprenori cu activități în turismul din Călimănești, trebuie împreună să gândim soluții de rezistență chiar în această perioadă”, a mai spus primarul.

Stațiunea își schimbă profilul, de la turism social la wellness și agrement

Edilul din Călimănești a precizat că se așteaptă ca începând din această lună situația să se amelioreze, mai ales că în ultimii ani stațiunea s-a transformat dintr-o destinație preferată mai mult de persoanele pensionate care caută să își trateze bolile apelând la resursele naturale, într-una cu multiple posibilități de petrecere a timpului liber și pentru alte categorii sociale.

„În momentul de față încep seriile de turiști cu bilete prin Ministerul Muncii, dar noi am avut un număr important de turiști și în aceste luni când nu am beneficiat de aceste bilete. Structura turistului s-a cam schimbat, nu mai este structura aceea de turism social. Noi, ca administrație publică, dar și antreprenorii acestei activități în turism, trebuie să găsim soluții să nu așteptăm mereu la aceste bilete prin Ministerul Muncii, care se referă la o categorie de populație, de o anumită vârstă, care are nevoie în principal de tratament balnear”, a explicat Florinel Constantinescu.

Primarul a subliniat că, în prezent, toată lumea se îndreaptă spre alte activități — de agrement, de wellness, de spa — iar Călimăneștiul întrunește multe dintre aceste posibilități. „Într-o stațiune balneară trebuie să existe toate. La Călimănești, până la urmă, putem vorbi și de un turism monahal. Are cinci mănăstiri pe teritoriul lui, are mai multe biserici monumente arhitecturale și toate acestea au fost și sunt puse în valoare. Am avut de-a lungul timpului o tradiție în turismul de afaceri. Știți bine că aici se întruneau specialiști în chimie, în medicină și multe alte activități care aduceau un număr mare de turiști”, a adăugat el.

„Deci, la asta mă refer când afirm că trebuie să ne gândim cu toții cum, an de an, să ne păstrăm turiștii pe care îi avem și să aducem din ce în ce mai mulți”, a conchis primarul stațiunii.

Situată la poalele masivului Cozia și a munților Căpățânii, pe ambele maluri ale râului Olt, localitatea vâlceană este cunoscută de sute de ani pentru puterea vindecătoare a apelor minerale termale din zonă, recomandate în tratarea bolilor digestive, renale, hepatobiliare și metabolice.