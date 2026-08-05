Pe scurt: Temperaturi de până la 41 de grade Celsius obligă CNAIR să interzică traficul greu pe drumurile naționale din vestul țării. Iată ce transporturi scapă de restricții.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, miercuri, 5 august 2026, că restricțiile privind circulația vehiculelor de mare tonaj în șapte județe din vestul țării vor fi prelungite până joi, 6 august, ca urmare a avertizării de Cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, potrivit Mediafax.

Potrivit instituției, în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, circulația vehiculelor cu masa de peste 7,5 tone va fi interzisă joi, în intervalul orar 12:00-20:00. Măsura este legată de Codul roșu de caniculă, valabil în zonă până vineri, când temperaturile ar putea ajunge la 41 de grade Celsius.

„Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile”, transmite CNAIR, într-o postare pe Facebook.

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Ce categorii de transporturi sunt exceptate de la restricții

CNAIR precizează că restricțiile de circulație nu se aplică unei liste extinse de categorii de transporturi considerate esențiale. Printre acestea se numără transporturile de persoane, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, cele poștale și transporturile de echipamente de prim ajutor.

Sunt exceptate, de asemenea, transporturile pentru distribuirea de carburanți, transporturile de mărfuri sub temperatură controlată, transporturile pentru tractarea vehiculelor avariate și cele pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate.

Lista mai include transporturile cu vehicule specializate destinate salubrizării, transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, transporturile de produse provenite din exploatări agricole, transporturile militare implicate în exerciții multinaționale, transporturile rutiere din cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR) și transporturile de produse alimentare diverse.

„De asemenea, în perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR SA, utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale”, mai precizează compania.

Măsura vine în contextul unui val de caniculă care afectează mai multe regiuni ale țării, ANM menținând avertizarea de Cod roșu pentru județele din vestul țării până vineri, 7 august 2026.