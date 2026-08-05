Pe scurt: De ce au stat luni întregi la soare 21 de trenuri noi-nouțe cumpărate de statul român și ce a decis Ministerul Transporturilor ca să le pună, în sfârșit, pe șine.

Cele 21 de trenuri noi, livrate de compania poloneză PESA către România, stau în continuare, de luni bune, nefolosite în Gara Obor din București.

Motivul, potrivit Libertatea, a fost lipsa unor centre de mentenanță pe care producătorul polonez s-a angajat, prin contract, să le construiască. Pentru deblocarea situației, Ministerul Transporturilor a semnat un act adițional cu PESA, reținând 5% din valoarea trenurilor până la rezolvarea problemei.

Soluția găsită de Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor și Autoritatea Română Feroviară au ajuns la un acord cu PESA pentru semnarea unui act adițional la contract. Statul român va plăti 95% din valoarea fiecărui tren, urmând să rețină restul de 5% până când compania poloneză va îndeplini obligațiile contractuale privind construirea halelor de mentenanță.

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„Acești bani vor rămâne blocați până când furnizorul va demonstra, cu documente, că a realizat halele și dotările asumate prin contract”, se arată într-un document ministerial

Până la finalizarea halelor, PESA intenționează să utilizeze temporar o hală închiriată de la CFR Marfă, în Depoul București Triaj, pentru activitățile de mentenanță a trenurilor electrice. Este o soluție provizorie menită să pună în funcțiune trenurile moderne, care altfel riscau să iasă din garanție fără să fi fost folosite vreodată, potrivit declarațiilor ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

În luna mai 2026, ministrul Radu Miruță a vizitat Gara Obor pentru a atrage atenția asupra situației celor 21 de trenuri staționate.

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri nou-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp, călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat”, a declarat atunci ministrul. El a subliniat ulterior că blocajul privind asigurarea serviciilor de mentenanță pe termen lung „i se datorează, în exclusivitate, producătorului polonez PESA Bydgoszcz SA”.

Pe ce rute vor circula noile trenuri electrice

Conform documentului consultat de Profit.ro, trenurile PESA vor fi distribuite pe mai multe rute regionale și interregionale, incluzând trasee precum București Nord – Ploiești Sud – Adjud – Iași – Suceava, Brașov – Gheorgheni, Arad – Timișoara – Caransebeș, Huedin – Cluj – Bistrița, dar și pe rute interregionale, cum ar fi Cluj-Napoca – Sighișoara – Brașov sau Galați – Constanța – Mangalia. Extinderea rețelei este planificată și pe liniile care urmează să fie electrificate, precum Cluj-Napoca – Oradea și Craiova – Calafat, după finalizarea lucrărilor.

Trenurile fac parte din cel mai mare contract de achiziție de material rulant din ultimele două decenii, semnat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cu PESA în 2024.

Valoarea contractului pentru 62 de rame electrice regionale (RE-R1), cu o perioadă de mentenanță de 15 ani, este de 2,77 miliarde de lei cu TVA, finanțarea fiind asigurată din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene.

Un alt contract, semnat în decembrie 2023, vizează achiziția a 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs (RE-IR) pentru conectarea centrelor urbane, cu o valoare de 1,6 miliarde de lei, fără TVA. În mai 2025 a fost semnat un act adițional pentru nouă trenuri suplimentare, tot cu finanțare din Fondul de Modernizare.

Noile rame PESA Elf.EU 655-5, primele livrate de producătorul polonez pentru România, sunt formate din trei module și au o capacitate totală de 238 de pasageri, cu scaune dispuse în format 2+2 și spații dedicate pentru scaune rabatabile, tipice trenurilor Regio. În aprilie 2026, una dintre rame a fost supusă unor teste de anduranță pe o distanță de 10.000 de kilometri și a atins viteza de 160 km/h.