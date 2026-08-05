Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din localitatea Micăsasa, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni, fiind cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție și amenințare.

Potrivit polițiștilor, incidentul s-a petrecut în data de 4 august, în localitatea Richiș. O femeie în vârstă de 39 de ani a sesizat Poliția, reclamând că este amenințată cu acte de violență de către concubinul său.

În urma intervenției, polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, rezultatul fiind pozitiv. Ca urmare, a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

În urma investigațiilor efectuate, oamenii legii au stabilit că, în aceeași zi, după emiterea ordinului de protecție, bărbatul nu ar fi respectat măsurile dispuse. Acesta s-ar fi apropiat de locuința femeii și i-ar fi adresat amenințări prin intermediul rețelelor de socializare.

„În baza materialului probator administrat în cauză, polițiștii au dispus față de bărbatul în cauză măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș.

Reprezentanții IPJ Sibiu precizează că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.