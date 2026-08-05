Pe scurt: Sala Transilvania se transformă într-o arenă a solidarității: un meci demonstrativ cu naționala Olandei ar putea aduce 20.000 de dolari pentru echipamente esențiale sportivilor sibieni.

Clubul Sportiv Comunitar Sibiu organizează pe 12 august 2026 un eveniment sportiv de anvergură dedicat campionilor naționali Zburătorii, care vor susține un meci de gală în compania reprezentativei Olandei.

Partida este programată la Sala Transilvania din Sibiu, potrivit unui comunicat transmis de Claudia Calinoiu, responsabil marketing al clubului.

Organizatorii își propun să umple sala și să strângă 10.000 de dolari, sumă destinată achiziționării de scaune rulante de performanță pentru sportivii clubului. Aceste echipamente specializate sunt esențiale pentru performanța competitivă a atleților care practică sportul din scaunul rulant, permițându-le viteză, manevrabilitate și stabilitate net superioare scaunelor standard.

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Partenerii doTERRA s-au angajat să dubleze pe loc, la eveniment, orice sumă strânsă din bilete și donații, ceea ce înseamnă că obiectivul inițial de 10.000 de dolari ar putea ajunge, teoretic, la 20.000 de dolari disponibili pentru dotarea sportivilor cu echipament de ultimă generație.

Meciul de gală face parte din seria de acțiuni prin care Clubul Sportiv Comunitar Sibiu încearcă să atragă atenția comunității asupra performanțelor sportivilor cu dizabilități și asupra nevoilor lor materiale specifice.

Echipa Zburătorii, care va evolua în fața naționalei Olandei, are statutul de campioni naționali, un titlu obținut prin muncă susținută și antrenamente constante.

Un astfel de meci demonstrativ, între o echipă de club și o reprezentativă națională, este menit să crească vizibilitatea sportului practicat de membrii clubului sibian și să atragă un public cât mai numeros la Sala Transilvania.

Organizatorii mizează pe faptul că prezența unei echipe internaționale va aduce în sală atât iubitori ai sportului, cât și oameni dispuși să contribuie financiar la cauza scaunelor rulante de performanță.

Comunitatea sibiană este invitată să participe la eveniment pe 12 august 2026, la Sala Transilvania, pentru a susține atât echipa Zburătorii, cât și obiectivul de strângere de fonduri anunțat de Clubul Sportiv Comunitar Sibiu.