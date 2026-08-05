Cu rezultate solide la toate cele nouă facultăți, universitatea reconfirmă atractivitatea programelor sale educaționale, depășind indicii de performanță înregistrați în aceeași perioadă a anului trecut. La finalul sesiunii de admitere iulie 2026 au fost ocupate aproape 4000 de locuri, o creștere cu 14% față de aceeași etapă a anului trecut, în condițiile în care, după o perioadă de menținere, ULBS a anunțat creșteri de taxe pentru noul an universitar.

Programele de studii de licență cu cea mai mare concurență înregistrată în această sesiune au fost Drept, Medicină, Management (Facultatea de Științe Economice), Mecatronică (Facultatea de Inginerie), Limba și literatura română/ limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană) (Facultatea de Litere și Arte), Educație fizică și sportivă (Facultatea de Științe), Controlul și expertiza produselor alimentare (Facultatea de ȘAIAPM), Psihologie (Facultatea de Științe Socio-Umane), Teologie ortodoxă pastorală (Facultatea de Teologie). Două dintre facultățile din cadrul ULBS, Facultatea de Medicină și Facultatea de Științe Economice, au epuizat toate locurile disponibile la programele de licență încă din această sesiune.

„Felicitări tuturor celor care au devenit, după această sesiune de admitere, studenți ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu! Trăim într-o lume în care sunt la mare preț scurtăturile și rețetele rapide, iar faptul că voi ați decis să continuați parcursul vostru în sistemul de învățământ superior spune foarte mult despre maturitatea voastră. Ați înțeles că pregătirea profesională se construiește în timp și vă mulțumim că ați ales într-un număr mare programele de studiu ale ULBS!” (prof. univ.dr.habil. Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu).

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O performanță notabilă a acestui an o reprezintă dinamica înregistrată pe segmentul studenților la programe de licență cu cont propriu valutar, creșterea provenind mai ales de la Facultatea de Medicină și de la Facultatea de Litere, ceea ce confirmă profilul internațional al ULBS și capacitatea de a răspunde nevoilor educaționale actuale pentru categorii diverse de studenți. Candidații cu cont propriu valutar înscriși la această sesiune de admitere provin din 23 de țări non-UE, printre care și SUA și opt țări europene.

În ceea ce privește ciclul de masterat, în luna iulie au fost ocupate deja 945 de locuri la buget și taxă, urmând ca cifrele finale să înregistreze o creștere importantă în toamnă, odată cu desfășurarea examenelor de masterat de la Facultatea de Drept, Facultatea de Medicină și Facultatea de Inginerie, programate exclusiv în luna septembrie. Cele mai căutate programe de master au fost cele de Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie (Facultatea de Științe Socio-Umane), Cybersecurity (Facultatea de Științe), Asigurarea calității și siguranței alimentare (Facultatea de ȘAIAPM), Expertiză contabilă și audit (Facultatea de Științe Economice), Limba și literatura română în epoca globalizării (Facultatea de Litere și Arte), Teologie istorică (Facultatea de Teologie). Luna septembrie este rezervată și admiterii la școlile doctorale ale ULBS, programe care deschid drumul spre cercetarea științifică la nivel național și internațional.

Atractivitatea universității se reflectă și în diversitatea geografică a candidaților din acest an. Deși 47% dintre studenții admiși provin din județul Sibiu, validând ancorarea puternică a instituției în comunitatea locală, preferința pentru oferta educațională a ULBS a fost confirmată de tineri din toate județele țării, fiind înregistrate inclusiv 58 de dosare depuse de candidați din București.

Prestigiul academic al universității este validat de un număr mare de olimpici care au ales să-și continue studiile la Sibiu. Facultatea de Științe atrage cel mai mare număr de performeri, având 11 olimpici admiși, dintre care șase la Sport și performanță motrică, patru la Educație fizică și sportivă și unul la Matematică – Informatică. Facultatea de Științe Socio-Umane numără cinci olimpici, dintre care patru la Conservare și restaurare și unul la Psihologie. De asemenea, performanța este prezentă și la Facultatea de Științe Economice, cu doi olimpici la Administrarea afacerilor în limba engleză, la Facultatea de Litere și Arte, cu un olimpic la Limba și literatura chineză – Limba și literatura engleză, precum și la Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, cu un olimpic la specializarea Controlul și expertiza produselor alimentare.

Absolvenții care doresc să se alăture comunității academice din Sibiu vor avea la dispoziție și sesiunea din toamnă pentru a candida pe locurile rămase neocupate, înscrierile urmând să se desfășoare pe platforma oficială a universității, admitere.ulbsibiu.ro.