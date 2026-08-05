Pe scurt:
Un animal flămând a atacat o mașină parcată pe cel mai spectaculos drum din România, chiar sub privirile turiștilor care au surprins totul cu telefonul.
Un urs înfometat a spart o mașină lăsată pe marginea șoselei pe Transfăgărășan, potrivit Digi24.
Animalul a scotocit prin bagajele unor turiști străini veniți în vacanță în România, în căutare de hrană. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.
Proprietarii mașinii se aflau într-o drumeție în momentul în care ursul a atacat vehiculul parcat pe marginea drumului. Întreaga scenă a fost filmată de un alt turist care trecea prin zonă la momentul respectiv, imaginile devenind rapid virale pe rețelele sociale.
Transfăgărășanul, zonă cu risc ridicat de întâlniri cu urșii
Autoritățile atrag atenția că zona Transfăgărășanului rămâne una periculoasă din punctul de vedere al prezenței animalelor sălbatice, iar turiștii care aleg să viziteze acest traseu trebuie să fie extrem de atenți. Urșii pot deveni agresivi mai ales atunci când simt mirosul de mâncare din mașini sau din bagajele lăsate la vedere.
Fenomenul urșilor care se apropie de turiști pe Transfăgărășan nu este nou. Acesta durează de peste 40 de ani, animalele fiind obișnuite cu prezența oamenilor și cu hrana pe care unii turiști le-o oferă direct din mașină, contrar recomandărilor autorităților. Cu doar câteva zile înainte de incidentul cu mașina spartă, un alt turist a fost la un pas să fie sfâșiat de urs pe același traseu montan.
Recomandările pentru cei care traversează Transfăgărășanul rămân aceleași: mâncarea nu trebuie lăsată la vedere în mașină, geamurile trebuie ținute închise, iar oprirea în zonele cunoscute ca fiind frecventate de urși trebuie evitată. Deși drumul rămâne unul dintre cele mai spectaculoase din România, prezența constantă a urșilor obligă turiștii la o prudență sporită pe toată durata traseului.
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