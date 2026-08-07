Pe scurt: A intrat peste soția sa acasă și a amenințat-o, deși exista un ordin de protecție împotriva lui de trei luni. Fiica celor doi a sunat la Poliție.

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din localitatea Copșa Mare, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a încălcat un ordin de protecție și a amenințat-o cu acte de violență pe soția sa.

Sesizarea a ajuns la Poliția Orașului Dumbrăveni pe 6 august, când o tânără de 20 de ani a anunțat că tatăl ei a intrat în imobilul mamei sale, deși acest lucru îi era interzis printr-un ordin de protecție.

Din verificările anchetatorilor a reieșit că măsura de protecție fusese emisă încă din 28 mai, la solicitarea femeii în vârstă de 40 de ani, domiciliată tot în Copșa Mare, care își reclamase soțul la autorități.

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În ziua sesizării, bărbatul nu ar fi respectat interdicțiile impuse prin ordinul de protecție și ar fi intrat în domiciliul femeii, unde i-ar fi adresat amenințări grave cu acte de violență.

Pe baza probelor strânse, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore în cazul bărbatului de 44 de ani.

Cercetările continuă la nivelul Poliției Orașului Dumbrăveni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Cazul se adaugă unei serii de incidente similare semnalate în ultima perioadă în județul Sibiu, precum cel al unui bărbat din Soroștin arestat preventiv tot pentru încălcarea unui ordin de protecție, sau al unui sibian reținut după ce și-a amenințat concubina.

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▶ Vezi pagina acestui video: A ignorat ordinul de protecție și a intrat în casa soției: bărbat reținut de polițiști — VIDEO