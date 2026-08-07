Două persoane au ajuns, joi, la spital, în urma unui accident pe Valea Oltului. Un șofer a intrat cu mașina într-un cap de pod.

Ce s-a întâmplat pe DN7, la kilometrul 225

Polițiștii Serviciului Rutier au intervenit, joi, în jurul orelor prânzului, la un accident rutier produs pe Drumul Național 7, la kilometrul 225, pe raza localității Robești. Un șofer a lovit un cap de pod.

„Din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit că un bărbat de 52 de ani, din localitatea Sutești, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând într-un cap de pod. În urma evenimentului, conducătorul auto și un pasager, respectiv un bărbat de 71 de ani, din aceeași localitate, au fost răniți, fiind preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, anunță reprezentanții IPJ Vâlcea.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Unde s-a produs accidentul

Localitatea Robești face parte din comuna Câineni, județul Vâlcea, și este situată pe DN7, în defileul Oltului. Este sectorul de drum care leagă județul Sibiu de Râmnicu Vâlcea și, mai departe, de sudul țării — una dintre rutele folosite constant de șoferii sibieni, atât pentru deplasările de weekend, cât și pentru transportul de marfă. Pe acest tronson, șoseaua urmează cursul Oltului și alternează sectoare largi cu porțiuni înguste, cuprinse între versant și râu, unde spațiul de manevră în afara părții carosabile este redus.

Pentru că evenimentul s-a produs pe teritoriul județului Vâlcea, cercetările sunt efectuate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, care au comunicat datele privind cele două persoane rănite și rezultatul testării cu aparatul alcooltest.

Accidente similare pe Valea Oltului

Impactul cu un cap de pod nu este un scenariu izolat pe acest traseu. Redacția Ora de Sibiu a relatat în trecut cazuri asemănătoare petrecute pe Valea Oltului, în care șoferi care au pierdut controlul volanului au părăsit partea carosabilă și au lovit elemente de infrastructură rutieră, soldate tot cu victime transportate la spital. Poliția Rutieră recomandă adaptarea vitezei la configurația drumului, păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul din față și pauze regulate pe deplasările lungi.