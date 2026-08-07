Acoperiș smuls de vânt la Sibiu în Valea Aurie: a căzut peste mașini / foto video

Vremea rea produce primele pagube în municipiul Sibiu. Din cauza vântului puternic, acoperișul unui bloc din cartierul Valea Aurie a fost smuls și a căzut peste mai multe autoturisme parcate în zonă.

UPDATE 3 ORA 19:56

Acoperișul căzut pe carosabil și pe mai multe mașini parcate a fost îndepărtat. În urma acestui eveniment au fost afectate 5 autoturisme.

Traficul rutier din zonă a fost deblocat.

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UPDATE 2 ora 19:00

La această oră, traficul rutier este închis pe strada Valea Aurie din municipiul Sibiu, pe tronsonul cuprins între străzile Sibiel și Poiana. Polițiștii sibieni se află la fața locului, unde au restricționat circulația și asigură măsurile de siguranță până la îndepărtarea elementelor desprinse și reluarea traficului în condiții de siguranță.

Reprezentanții Poliției le recomandă conducătorilor auto să evite zona și să respecte indicațiile agenților aflați în teren.

UPDATE:

Potrivit primelor informații, mai multe autoturisme parcate în zonă au fost avariate, atât la caroserie, cât și la geamuri și parbrize, după ce bucăți din acoperiș au fost smulse de vânt.

La fața locului intervin pompierii ISU Sibiu, care demontează elementele de acoperiș rămase instabile și acționează pentru degajarea carosabilului și a trotuarului, astfel încât zona să fie pusă în siguranță.

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▶ Vezi pagina acestui video: Acoperiș smuls de vânt la Sibiu în Valea Aurie: a căzut peste mașini — VIDEO 3

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit primelor informații, acoperișul a fost smuls de rafalele puternice de vânt vineri, 7 august, în jurul orei 17:50. Fenomenul s-a manifestat doar în zona cartierului Valea Aurie, în timp ce în celelalte părți ale municipiului Sibiu vremea a rămas însorită. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

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▶ Vezi pagina acestui video: Acoperiș smuls de vânt la Sibiu în Valea Aurie: a căzut peste mașini — VIDEO

“ISU Sibiu intervine pe strada Valea Aurie din municipiul Sibiu unde acoperișul unui bloc a căzut pe mai multe autoturisme parcate. La fața locului sunt mobilizate o autospecială de stingere, una de descarcerare, un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție. Din fericire nu sunt înregistrate victime, doar pagube materiale.” a transmis ISU Sibiu

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▶ Vezi pagina acestui video: Acoperiș smuls de vânt la Sibiu în Valea Aurie: a căzut peste mașini — VIDEO 2