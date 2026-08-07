Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat decizia definitivă în dosarul de corupție de la Registrul Auto Român (RAR) Sibiu. Fostul șef al reprezentanței, Ioan Cătălin Oțetea, a fost condamnat definitiv la 4 ani și 10 luni de închisoare cu executare pentru luare de mită și trafic de influență în formă continuată.

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Fostul director de la RAR Sibiu a fost dat în urmărire generală. (DETALII AICI)

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Alături de fostul director, alți patru angajați, inculpați în dosar, vor executa pedepse în regim de detenție, în timp ce pentru restul de 11 persoane instanța a stabilit pedepse cu suspendare sub supraveghere.

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Fostul director de la RAR Sibiu merge la închisoare

Decizia definitivă, din 5 august 2026, a menținut structura principală a pedepselor stabilite inițial de Tribunalul Sibiu în octombrie 2025.

Ioan Cătălin Oțetea, fostul director al RAR Sibiu, a primit o pedeapsă de 4 ani și 10 luni de închisoare cu executare în regim de detenție, fiind găsit vinovat de luare de mită și trafic de influență.

„Condamnă inculpatul O.I.C. la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (17 acte materiale). (…) Condamnă inculpatul O.I.C. la pedeapsa de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată ( 2 acte materiale). (…) aplică inculpatului O.I.C. pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani, la care adaugă un spor obligatoriu și fix de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, respectiv un spor de 10 (zece) luni închisoare urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 (patru) ani și 10(zece) luni închisoare, în regim de detenție”, se arată în sentința dată în octombrie 2025 și rămasă definitivă în 5 august 2026.

Fostul director Ioan Cătălin Oțetea / FOTO: rarom.ro

Pe lângă pedeapsa principală, instanța de apel i-a aplicat fostului director Ioan Cătălin Oțetea și pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. El nu va putea fi ales în funcții publice, nu va putea ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat și nu va putea exercita profesia ori funcția de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunilor pe o perioadă de 4 ani.

Alături de fostul director alți 4 inculpați din dosar vor merge la închisoare. Cea mai grea pedeapsă a primit-o Ioan Horvat, respectiv 6 ani și 8 luni de închisoare. El a primit o pedeapsă rezultantă de 5 ani pentru faptele din acest dosar, la care instanța a adăugat 1 an și 8 luni din revocarea suspendării unei condamnări anterioare pentru contrabandă. Vasile Zîză (zis Jamică) a primit 4 ani și 9 luni de închisoare, Valeriu Helmut Gehl a primit 4 ani și 4 luni de închisoare, iar Mihai Marian Mitrea a primit 3 ani și 10 luni de închisoare.

Pedepse cu suspendare și muncă în folosul comunității

Pentru ceilalți 11 inculpați implicați în dosar, instanța a dispus suspendarea executării pedepselor sub supraveghere, pe termene cuprinse între 2 și 3 ani. Aceștia vor fi obligați să respecte măsurile de supraveghere ale Serviciilor de Probațiune din Sibiu, Mureș și Vâlcea, să frecventeze programe de reintegrare socială și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității:

Ilie Bogdan: 2 ani și 6 luni cu suspendare (termen de supraveghere 3 ani, 90 de zile muncă la Primăria Sibiu sau CNM ASTRA).

Aurel Vasile Ștefan: 3 ani cu suspendare (termen de supraveghere 3 ani, 90 de zile muncă la Primăria Sibiu sau CNM ASTRA).

Alin Ioan Popa: 3 ani cu suspendare (termen de supraveghere 3 ani, 90 de zile muncă la Primăria Gănești sau Târnăveni din județul Mureș).

Cornel Bercu: 2 ani și 4 luni cu suspendare (termen de supraveghere 2 ani și 6 luni, 70 de zile muncă la Primăria Drăgășani sau Valea Mare din județul Vâlcea).

Ovidiu Ioan Duda: 2 ani și 6 luni cu suspendare (termen de supraveghere 2 ani și 6 luni, 90 de zile muncă la Primăria Dumbrăveni sau Hoghilag).

Ioan Dan Băcilă: 2 ani cu suspendare (termen de supraveghere 2 ani, 60 de zile muncă la Primăria Mediaș sau Centrul de Reintegrare prin Terapie Ocupațională Mediaș).

Liviu Rociu: 2 ani cu suspendare (termen de supraveghere 2 ani, 70 de zile muncă la Primăria Roșia sau Nocrich).

Dumitru Morar: 2 ani cu suspendare (termen de supraveghere 2 ani, 70 de zile muncă la Primăria Sighișoara sau Ecoserv Sig SRL).

Florinel Daniel Mitrea: 2 ani cu suspendare (termen de supraveghere 2 ani, 90 de zile muncă la Primăria Șelimbăr sau CNM ASTRA).

Sever Axente: 1 an și 6 luni cu suspendare (termen de supraveghere 2 ani, 80 de zile muncă la Primăria Sibiu sau CNM ASTRA).

David Sbera: 1 an și 6 luni cu suspendare (termen de supraveghere 2 ani, 80 de zile muncă la Primăria Tălmaciu sau Boița).

Curtea de Apel Alba Iulia a admis și apelurile declarate de procurori, dar și al unuia dintre inculpați, Ioan Dan Băcilă. Astfel s-a aplicat pedeapsa complementară și accesorie a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa funcția/profesia pentru o perioadă de 3 ani inculpaților Ilie Bogdan, Valeriu Helmut Gehl și Cornel Bercu, respectiv pe o perioadă de 2 ani pentru Ioan Dan Băcilă. De asemenea, în cazul lui Ioan Dan Băcilă, instanța a înlăturat un act material de luare de mită din componența infracțiunii în formă continuată și a redus suma supusă confiscării speciale de la 410 lei la 360 de lei.

Cum funcționa rețeaua de la RAR Sibiu: corupție cu coduri și bani lăsați în mașini

Dosarul a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu în mai 2020. Anchetatorii au probat o rețea infracțională bine structurată, formată din angajați cu funcții de conducere și de execuție din cadrul RAR Sibiu, alături de intermediari.

Infracțiunile de luare de mită, dare de mită și trafic de influență vizau introducerea pe linie, omologarea sau recepția tehnică a unor autovehicule cu probleme sau urgentarea programărilor, în schimbul unor sume de bani sau foloase necuvenite.

Funcționarii acuzați foloseau coduri și nume de bărbați care se schimbau periodic, astfel încât să se creeze un cerc închis în care să nu pătrundă persoane străine. Banii drept mită erau lăsați direct în compartimentele interioare ale mașinilor aduse la verificare.

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