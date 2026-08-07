Pe scurt: Un elev a deschis focul în propria școală din Thailanda, iar bilanțul a crescut la șase morți în timp ce ambulanțele transportau răniții către spitale.

Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 15 rănite într-un atac armat într-o școală din provincia Nonthaburi, la periferia nord-vestică a orașului Bangkok.

Poliția l-a identificat pe suspectul atacator ca fiind elev al școlii, iar acesta se numără printre cei decedați, potrivit Mediafax.

Unde s-a produs atacul

Incidentul a avut loc vineri la școala Debsirin Nonthaburi din districtul Bang Kruai, provincia Nonthaburi, iar echipele de intervenție au confirmat că numărul victimelor a crescut față de rapoartele inițiale, potrivit Thai Enquirer, citat de Anadolu.

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Fundația Poh Teck Tung, organizație de salvare cu sediul în Bangkok, a transmis că ambulanțele transportă elevii răniți la spitalele din apropiere pentru tratament. Fundația a îndemnat șoferii din zonă să elibereze drumurile și să permită vehiculelor de urgență accesul neobstrucționat către și dinspre școală.

Poliția thailandeză a confirmat că presupusul atacator este, de asemenea, mort, iar din cele 15 persoane rănite, două sunt în stare critică, potrivit CNN. Șase persoane au murit în urma atacului armat de la școala Debsirin Nonthaburi, a declarat poliția reporterilor aflați la fața locului.

Profesorii au evacuat elevii din școală pe măsură ce atacul era în desfășurare, ajutându-i să se îndepărteze de zona afectată. Detalii suplimentare despre identitatea celor uciși și răniți nu au fost disponibile încă.

Ancheta este în desfășurare

Autoritățile au continuat să securizeze incinta școlii în timp ce este în desfășurare o anchetă privind circumstanțele și motivul din spatele atacului armat din Thailanda. Provincia Nonthaburi se află imediat la nord-vest de capitala Bangkok și face parte din regiunea metropolitană a orașului.

Autoritățile thailandeze nu au furnizat încă informații suplimentare despre suspect sau despre ce ar fi putut duce la tragedia de la școala din Nonthaburi. Anterior, Thailanda a mai fost marcată de o altă tragedie, în urma căreia 22 de persoane au murit după ce o macara s-a prăbușit peste un tren.

Bilanțul comunicat de autoritățile thailandeze este unul preliminar, iar cifrele privind numărul victimelor pot fi actualizate pe măsură ce ancheta avansează și starea răniților aflați în spitale evoluează.

Student shooter dies by suicide after Nonthaburi school attack; 2 dead, up to 20 injured



A student believed to be the shooter in the attack at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district died by suicide after opening fire inside the school on Friday, according to officials… pic.twitter.com/ji5sky38tN — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2026