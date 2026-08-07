Pe scurt: Peste 6.400 de sibieni au cerut cardul european de sănătate în ultimele cinci luni. Iată ce trebuie să știe cei care vor să călătorească în UE fără să aștepte eliberarea documentului.

Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu informează asigurații că procesul de emitere a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate a fost reluat, iar solicitările depuse de cetățeni sunt soluționate în condiții normale, potrivit unui comunicat al instituției.

Peste 6.400 de cereri în doar cinci luni

În perioada 1 martie – 31 iulie, la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu au fost înregistrate 6.467 de solicitări pentru eliberarea acestui document, cifră care arată cererea ridicată din partea asiguraților sibieni, mai ales în contextul sezonului estival, când numărul călătoriilor în afara țării crește semnificativ.

Ce acoperă cardul și în ce state este valabil

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate oferă persoanelor asigurate posibilitatea de a beneficia de asistență medicală devenită necesară pe durata unei șederi temporare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene, precum și în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

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Practic, documentul le permite titularilor să acceseze servicii medicale în aceleași condiții ca cetățenii statului respectiv, în cazul unei urgențe medicale survenite pe durata unei vacanțe, a unei deplasări profesionale sau a oricărei alte șederi temporare peste graniță.

Certificatul provizoriu, pentru cei care pleacă înainte de emitere

Pentru situațiile în care persoana asigurată urmează să călătorească în străinătate înainte ca Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate să fie efectiv emis, Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu eliberează, chiar la data solicitării, Certificatul Provizoriu de Înlocuire a Cardului European.

Acest certificat provizoriu conferă titularului aceleași drepturi privind accesul la serviciile medicale necesare ca și cardul propriu-zis, fiind valabil pe întreaga perioadă în care este emis, astfel încât asigurații care au o călătorie planificată în regim de urgență să nu rămână fără acoperire medicală în afara țării.

Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu recomandă asiguraților care intenționează să călătorească în statele membre ale Uniunii Europene, în Spațiul Economic European, în Elveția sau în Regatul Unit să depună din timp solicitarea pentru cardul european de sănătate, pentru a evita eventualele întârzieri și pentru a avea acces la certificatul provizoriu în cazul în care documentul definitiv nu apucă să fie emis până la data plecării.