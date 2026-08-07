Pe scurt:
Șoferii și transportatorii au un nou termen de reținut: de când se plătesc efectiv rovinieta și TollRo prin noul sistem electronic, și când va funcționa acesta la nivel european.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, printr-un comunicat oficial, calendarul de implementare a noului sistem de taxare rutieră aplicabil pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România.
Potrivit CNAIR, aplicarea tarifelor pentru rovinietă și pentru taxa TollRo va începe efectiv la 1 octombrie 2026.
Instituția precizează că, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 170/2026, coroborat cu prevederile Legii nr. 226/2023, implementarea Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR) și a sistemului TollRo va intra în vigoare începând cu data de 31 august 2026. Această dată reprezintă însă termenul-limită pentru instalarea și punerea în funcțiune a infrastructurii tehnice, nu momentul de la care se percep efectiv tarifele.
Ce presupun noile sisteme STRR și TollRo
Conform CNAIR, va fi introdus Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR), implementat pe domeniul SETRE România. În paralel, va fi pus în funcțiune sistemul TollRo, aplicabil vehiculelor înmatriculate care circulă pe domeniul SETRE România și care sunt concepute și construite pentru transportul de marfă, cu o masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone.
Tariful TollRo va fi colectat prin intermediul STRR, iar vehiculele de transport mixt vor fi asimilate, din perspectiva aplicării acestei taxe, vehiculelor de transport marfă, potrivit precizărilor CNAIR.
Data de 1 octombrie 2026, termenul pentru aplicarea efectivă a tarifelor
CNAIR citează art. 29 alin. (1) din Legea nr. 226/2023, care prevede că „aplicarea rovinietei și TollRo de către CNAIR, conform dispozițiilor prezentei legi, se realizează începând cu data de 1 octombrie 2026”, în condițiile stabilite de lege.
Comunicatul CNAIR mai precizează un termen relevant pentru transportatorii care circulă în afara granițelor României. În conformitate cu art. 11 alin. (2) din Legea nr. 226/2023, modificată prin Legea nr. 103/2026, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră (SETRE), va deveni operațională începând cu data de 15 ianuarie 2027.
Până la finalizarea infrastructurii noului sistem, utilizatorii rețelei de drumuri naționale trebuie să achiziționeze rovinieta în continuare prin canalele oficiale, CNAIR atrăgând recent atenția asupra unor site-uri care percep taxe uriașe pentru acest serviciu.
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