Pe scurt: Ploile din următoarele ore pot provoca viituri rapide și inundații locale pe zeci de râuri din țară. Vezi ce județe sunt cele mai expuse și ce recomandă hidrologii.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis vineri o atenționare hidrologică Cod galben de viituri, valabilă în intervalul 7 august, ora 12:00 – 8 august, ora 12:00, pentru râuri din 28 de județe, potrivit Mediafax.

Ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării acestora, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Atenționarea vizează sectoare de râuri din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Harghita, Mureș, Alba, Brașov, Sibiu, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Covasna, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani și Iași. Pentru județul Sibiu, avertizarea se adaugă atenționărilor emise repetat în ultimele săptămâni pentru bazinul hidrografic al Oltului.

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Fenomenele sunt așteptate în bazinele hidrografice Vişeu, Iza, Someş, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Siret şi Jijia.

Șase județe cu risc mai mare de viituri pe râurile mici

Hidrologii avertizează că fenomenele prognozate se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mari pe unele râuri mici din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Alba, Suceava și Neamț. În aceste zone, riscul de creșteri bruște ale debitelor și de inundații locale este considerat mai ridicat decât în restul teritoriului aflat sub avertizare.

INHGA recomandă populației să manifeste prudență, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râurile prin vad și să nu staționeze pe poduri sau în zonele expuse inundațiilor. Instituția a subliniat importanța urmăririi informațiilor comunicate de autorități și respectării indicațiilor acestora pe toată durata avertizării, care expiră sâmbătă, 8 august 2026, la ora 12:00.

Ce înseamnă codul galben hidrologic

Pe scara folosită de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, atenționarea de cod galben semnalează riscul de scurgeri importante pe versanți și de viituri rapide pe râurile mici, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție și inundații locale. Codurile portocaliu și roșu indică fenomene de intensitate mai mare, cu depășirea cotelor de inundație și pericol pentru gospodării și infrastructură.

Situația hidrologică este actualizată permanent pe site-ul INHGA și în comunicatele Administrației Bazinale de Apă Olt. În cazul unor situații de urgență, apelul se face la numărul unic 112, iar informările locale sunt transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu.