Cum ajunge un câine polițist să depisteze droguri sau explozibili: regulile stricte pe care trebuie să le îndeplinească

Pe scurt: Un câine polițist nu se naște disciplinat, ci devine, prin exerciții consemnate, atestări periodice și... pauze de odihnă. Iată ce prevede exact ordinul MAI care reglementează munca acestor echipe.

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu a prezentat, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției, modul în care este reglementată activitatea echipelor canine din cadrul Poliției Române, potrivit Centrului Chinologic Sibiu.

Potrivit instituției, un câine polițist „nu se naște disciplinat”, ci ajunge la acest nivel de performanță printr-un proces continuu de pregătire și evaluare reglementat prin Ordinul MAI nr. 172/2025.

Conform prevederilor citate de Centrul Chinologic Sibiu, toate exercițiile și evoluția fiecărui câine de serviciu sunt consemnate în documente oficiale. Fiecare echipă canină, formată din polițist și câine, trebuie atestată și reatestată periodic, un proces prin care se verifică dacă animalul își menține nivelul de pregătire necesar pentru activitățile specifice — fie că este vorba de depistarea drogurilor, a explozibililor sau de intervenții operative.

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Ordinul prevede și ce se întâmplă atunci când o echipă canină nu trece testul de atestare: în acest caz, urmează o perioadă de pregătire intensivă, iar reevaluarea trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la evaluarea eșuată. Practic, un câine care nu obține atestarea nu este scos automat din activitate, ci intră într-un program accelerat de antrenament, cu șansa de a demonstra, într-o lună, că poate îndeplini standardele cerute.

Disciplina echipelor canine include și îngrijire, nu doar performanță

Potrivit Centrului Chinologic Sibiu, disciplina impusă câinilor de serviciu nu se rezumă la exerciții și comenzi executate impecabil, ci presupune și un set de obligații privind bunăstarea animalelor. Instituția precizează că regulamentul include monitorizarea stării de sănătate a fiecărui câine, pauze obligatorii pentru refacere după efort și măsuri de protecție în condiții meteo extreme, atât pe timp de caniculă, cât și pe ger.

„Unui câine căruia i se cere performanță trebuie să i se ofere, mai întâi, grijă și respect”, se arată în mesajul publicat de Centrul Chinologic Sibiu, care subliniază că îngrijirea corespunzătoare este o condiție esențială pentru ca un câine polițist să poată funcționa la capacitate maximă în misiuni.

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu este una dintre unitățile Poliției Române specializate în pregătirea și atestarea echipelor canine folosite în activități de ordine publică, depistare a substanțelor interzise sau a materialelor explozive.