Pe scurt: Câtă apă bei zilnic îți poate schimba viitorul rinichilor. Un medic urolog din Sibiu explică pe scurt ce trebuie să știe orice bărbat despre prostată și pietrele la rinichi.

Secția Clinică de Urologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a publicat, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției, un set de răspunsuri ale dr. Bumbuluț Bogdan, medic primar urolog, la cinci întrebări esențiale despre sănătatea aparatului urinar.

Potrivit medicului, hidratarea corectă este esențială pentru buna funcționare a rinichilor și a vezicii urinare. Consumul optim de lichide ajută la eliminarea eficientă a toxinelor, previne formarea calculilor renali și reduce semnificativ riscul de infecții ale vezicii urinare.

În ceea ce privește riscul de pietre la rinichi, dr. Bumbuluț Bogdan arată că acesta crește în cazul unui consum redus de lichide, al excesului de sare, zahăr și proteine animale, precum și al dietelor bogate în oxalați, cum ar fi spanacul sau ciocolata. Deshidratarea cronică și sedentarismul agravează această predispoziție, favorizând formarea de calculi în tractul urinar.

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Medicul atrage atenția și asupra efectelor fumatului și consumului de alcool asupra sănătății urologice. Fumatul este un factor de risc major pentru cancerul de vezică urinară și irită tractul urinar, în timp ce alcoolul acționează ca un diuretic puternic și poate agrava problemele de prostată sau disfuncțiile erectile.

Hipertrofia benignă de prostată devine periculoasă când blochează eliminarea urinei

Dr. Bumbuluț Bogdan explică ce este hipertrofia benignă de prostată (HBP), numită și adenom de prostată — o mărire necanceroasă a glandei prostatei, frecventă la bărbați odată cu înaintarea în vârstă. Afecțiunea devine periculoasă atunci când blochează eliminarea urinei, ducând la retenție urinară acută, infecții urinare repetate, pietre la vezică, afectarea rinichilor sau chiar insuficiență renală.

Referitor la cancerul de prostată, medicul precizează că în stadiile incipiente boala este complet asimptomatică. Pe măsură ce avansează, poate cauza urinare frecventă sau dificilă, jet urinar slab, sânge în urină sau spermă și disfuncții erectile. Potrivit dr. Bumbuluț Bogdan, depistarea timpurie a cancerului de prostată este posibilă, înainte de apariția simptomelor, printr-un consult urologic de rutină și prin testul de sânge PSA (Antigen Specific Prostatic).

Activitatea medicală din cadrul Secției Clinice de Urologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu este susținută de Consiliul Județean Sibiu, inclusiv prin finanțarea și achiziționarea de aparatură medicală modernă, necesară pentru intervenții de înaltă performanță.