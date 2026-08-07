AFC Hermannstadt continuă să se afle în reorganizare judiciară, iar instanța urmează să decidă în luna octombrie dacă planul de reorganizare mai poate continua sau dacă procedura va intra în etapa de faliment.

Retragerea AFC Hermannstadt din Liga 2, anunțată cu o zi înaintea startului sezonului, nu încheie povestea juridică a clubului.

Dincolo de rezultatele sportive, documentele oficiale arată un deceniu în care clubul a înregistrat pierderi aproape în fiecare an, datorii de zeci de milioane de lei și două reorganizări care au redus drastic obligațiile față de creditori.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Insolvența — cronologie

Data Ce s-a întâmplat 08.09.2020 Prima cerere de deschidere a insolvenței — RESPINSĂ de Tribunalul Sibiu 30.09.2021 Se deschide procedura insolvenței, formă generală. Dosar 2326/85/2021 05.10.2021 Notificare privind deschiderea procedurii 24.03.2022 Tribunalul Sibiu confirmă planul inițial de reorganizare sept. 2022 Administratorul judiciar depune cerere de intrare în faliment; ulterior declară public că a fost o confuzie. În paralel, ANAF cere înlocuirea administratorului judiciar 15.12.2022 Tribunalul confirmă modificarea planului de reorganizare, respingând contestațiile ANAF și ale unor jucători 15.04.2025 Adunarea Creditorilor votează prelungirea planului cu încă un an, până în septembrie 2026 14.05.2025 Tribunalul confirmă a doua modificare a planului. Din această dată, statutul oficial e „reorganizare judiciară” 01.06.2026 Retrogradare, după 0-3 la Voluntari în returul barajului (3-2 în tur) 11.06.2026 Ultimul termen în dosarul principal 31.07.2026 Cerere de retragere din Liga 2, comunicată electronic FRF 08.09.2026 Termen apel dosar a26, Curtea de Apel Alba Iulia 11.09.2026 Termen dosar 643/85/2025 sept. 2026 Expiră planul de reorganizare 07.10.2026 Termen dosar principal + contestațiile a27 și a28



Pe 31 iulie 2026, AFC Hermannstadt a transmis Federației Române de Fotbal cererea de retragere din Liga 2, cu doar o zi înainte de debutul sezonului competițional. Ca urmare, Comitetul de Urgență al FRF a aprobat ocuparea locului vacant de către CSM Olimpia Satu Mare, iar partida programată pentru 1 august împotriva CSC Dumbrăvița nu s-a mai disputat.



Clubul nu este însă în faliment, iar din punct de vedere juridic, Asociația Fotbal Club Hermannstadt se află în reorganizare judiciară, procedură deschisă în septembrie 2021 și prelungită în mai 2025. Planul de reorganizare expiră în septembrie 2026, iar următorul termen important în dosarul principal este stabilit pentru 7 octombrie 2026.



Un singur an pe profit în întreaga existență



Datele financiare depuse la Ministerul Finanțelor conturează evoluția unei asociații care, după primul an de existență, nu a mai reușit să închidă niciun exercițiu financiar pe profit.

În 2015, primul an de activitate, AFC Hermannstadt a raportat un profit net de numai 14.036 de lei. Din 2016 până în 2024, fiecare bilanț a consemnat pierderi, care cumulate depășesc 50,7 milioane de lei.

Sursă: indicatori din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor, actualizare 4 august 2026. Sume în lei.

An Venituri Cheltuieli Rezultat net Datorii Capitaluri proprii Angajați 2015 50.245 36.209 +14.036 2.157 +15.011 1 2016 730.842 990.510 −259.668 471.841 −244.657 36 2017 1.886.372 3.618.775 −1.732.403 2.617.443 −2.005.060 55 2018 7.796.515 12.004.565 −4.208.050 8.328.237 −6.213.110 64 2019 8.638.305 16.105.802 −7.467.497 15.129.536 −13.680.607 61 2020 12.664.495 16.678.347 −4.013.852 19.940.409 −17.694.459 12 2021 4.578.412 19.010.329 −14.431.917 32.782.334 −30.585.233 7 2022 8.653.205 17.115.416 −8.462.211 41.396.115 −39.047.444 7 2023 22.950.642 26.582.986 −3.632.344 21.392.938 −19.083.931 8 2024 21.755.974 28.294.528 −6.538.554 33.234.502 −25.622.485 7

În aceeași perioadă, capitalurile proprii au rămas negative în fiecare an începând cu 2016, iar datoriile au crescut constant până la un maxim de peste 41 milioane de lei în 2022. După reorganizarea confirmată de instanță, acestea au scăzut temporar în 2023, pentru ca în 2024 să urce din nou la peste 33 milioane de lei.

Diminuarea spectaculoasă a datoriilor în bilanțul pe 2023 nu reprezintă însă plata efectivă a acestora, ci efectul modificării planului de reorganizare confirmat de Tribunalul Sibiu în decembrie 2022. Potrivit documentelor analizate, aproximativ 20 de milioane de lei au fost eliminați din bilanț prin decizia creditorilor, nu prin achitarea obligațiilor.

Insolvența începută în 2021 continuă

Procedura de insolvență a fost deschisă pe 30 septembrie 2021, după ce o primă cerere formulată în 2020 fusese respinsă de Tribunalul Sibiu. Masa credală de la deschiderea procedurii era de peste 28,3 milioane de lei.

În martie 2022, instanța a confirmat primul plan de reorganizare. Acesta a fost modificat în decembrie același an, iar în aprilie 2025 creditorii au aprobat prelungirea lui cu încă un an, decizie confirmată ulterior de Tribunalul Sibiu. Planul modificat a redus obligațiile asumate de club cu aproximativ 95% față de forma inițială.

ANAF și acționarii, printre cei mai importanți creditori

Documentele analizate indică Agenția Județeană a Finanțelor Publice Sibiu drept principal creditor cunoscut, cu o creanță de 6,17 milioane de lei, reprezentând aproximativ 21% din masa credală.

Al doilea creditor cunoscut este acționarul Ștefan Mihai Băcilă, cu o creanță de peste 3,85 milioane de lei.

Structura masei credale — cifre parțiale

Creditor Sumă Pondere AJFP Sibiu (ANAF) 6.176.687 lei 21,48% Ștefan Mihai Băcilă (acționar) 3.854.195 lei 13,4%

În dosarul de insolvență figurează aproximativ 60 de creditori, printre care foști jucători, antrenori, cluburi, firme și alte persoane fizice sau juridice. Administratorul judiciar Marcu Maniu anunța încă din 2022 că o parte dintre împrumuturile acordate de finanțatori ar putea fi transformate în sponsorizări. Marcu Maniu nu a răspuns niciodată la desele solicitări făcute de Ora de Sibiu de a oferi declarații despre situația echipei.

O creanță de 1,3 milioane de euro ar putea să nu mai fie recuperată

Potrivit dosarului, cel mai valoros activ al AFC Hermannstadt este creanța de aproximativ 1,15 milioane de euro asupra clubului portughez Estrela Amadora, rezultată din transferul neinsprat al lui Ianis Stoica. De aici, clubul sibian s-a dus spre faliment, pentru că a plătit 500.000 euro și apoi a rămas fără banii pe care se baza, un plus de 650.000 euro.

Contestații pe rol

Dosar Contestatari Stadiu 2326/85/2021/a26 Mihai Ionuț Butean Respins în fond 18.12.2025; apel la Curtea de Apel Alba Iulia, termen 8 sept. 2026 2326/85/2021/a27 Cristian Daniel Neguț, Silviu Nicolae Balaure, Aurelian Ionuț Chițu Fond, termen 7 octombrie 2026 2326/85/2021/a28 Ionuț Alin Pop Fond, termen 7 octombrie 2026

Alte dosare

643/85/2025 — clubul vs. Derby Sport, termen 11 septembrie 2026

13603/306/2024 — Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu figurează creditor, suspendat din 13.02.2025

2326/85/2021/a24 — clubul vs. Ousmane Viera Diarrassouba

2326/85/2021/a25 — contestație a Asociației Sportive „Clubul Voința” Sibiu

11958/278/2024 și 9162/306/2023 — clubul ca terț

Clubul sibian a tot așteptat o decizie FIFA favorabilă, Amadora a făcut apel și a avut avocați mai buni, iar banii nu au fost încasați până în prezent. În același timp, portughezii se confruntă și ei cu dificultăți financiare și cu o procedură de reorganizare, ceea ce reduce șansele recuperării sumei.

În documentele depuse în dosarul de insolvență, administratorii invocă inclusiv neîncasarea acestei creanțe drept una dintre cauzele menținerii situației financiare deficitare.

Alte erori majore au fost sumele mari acordate fostului antrenor Marius Măldărășanu la renegocierea din 2025, pe lângă un salariu exorbitant, acesta având primă de semnătură sau bonusuri la vânzarea de jucători! Au urmat alte decizii sportive total neinspirate ale acționarilor clubului, incluzând aducerea de jucători modești cu salarii mari și totul s-a prăbușit rapid, ca un castel de nisip.



Retragerea din campionat nu înseamnă desființarea clubului



Retragerea lui FC Hermannstadt din Liga 2 nu echivalează cu desființarea juridică a clubului. Asociația continuă să existe, are cod fiscal activ și se află în reorganizare judiciară. De asemenea, în perioada următoare sunt programate mai multe termene în dosarele aflate pe rol, inclusiv termenul din 7 octombrie 2026 din dosarul principal de insolvență.

Totodată, rămâne de stabilit ce va solicita administratorul judiciar la termenul din 7 octombrie și care sunt perspectivele reale ale procedurii după expirarea actualului plan de reorganizare.

Primăria Sibiu a sprijinit financiar echipa cu sume consistente în ultimii ani, prin Agenda Sportivă, dar în acest an a tăiat finanțarea după retrogradarea echipei.