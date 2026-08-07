Pe scurt: Un reactor de la Cernavodă e deja oprit, iar Dunărea scade cu până la trei centimetri pe zi. Bolojan explică ce se face în aceste zile pentru a evita un blocaj total și de ce un proiect esențial a stat blocat la minister ani de zile.

Premierul Ilie Bolojan a explicat cât mai poate funcționa centrala nucleară de la Cernavodă în condițiile scăderii accentuate a debitului Dunării, potrivit Economica.net.

Potrivit lui Bolojan, nivelul actual al Dunării în zona de unde se preia apa pentru răcirea centralei asigură o funcționare de patru-cinci zile, dacă debitul continuă să scadă cu unu-trei centimetri pe zi.

„Ceea ce facem în aceste zile este să depunem eforturi, pentru ca să încercăm să direcționăm prin măsuri de criză, prin partea de dragaj, prin scufundarea unor barje, prin eliminarea unor obstacole naturale, în așa fel încât, chiar dacă scade debitul Dunării la intrarea în țară, pe brațul care aprovizionează centrala de la Cernavodă cu apă de răcire să avem un debit mai mare”, a explicat premierul.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Un proiect gata de doi-trei ani a stat blocat la minister

Bolojan a precizat că există un proiect privind stația de pompare de la Cernavodă, care ar rezolva problema nivelului apei necesare răcirii reactoarelor, dar care nu a fost pus în practică.

„Suntem în situația în care, pentru a avea un nivel al apei la stația de pompare de la Cernavodă, avem un proiect gata făcut, care ar însemna o lucrare în zona respectivă, dar care, pentru că era o problemă de finanțare, pentru că mai avea niște opoziții pe componente de mediu, nu i s-a dat drumul, deși are toate documentele făcute, are studiul de fezabilitate făcut, dar la Ministerul Transportului a stat prin sertare de doi-trei ani de zile”, a spus premierul.

El a adăugat că lipsa de acțiune din trecut se plătește acum

„Dar asta înseamnă să treci peste rezistențe, să faci proiecte ale căror rezultate se văd peste doi-trei ani de zile și să îți asumi răspunderi și să găsești finanțare pentru proiectele de bază. N-am făcut asta și acum, într-adevăr, achităm nota de plată și ne comportăm reactiv”, a susținut Bolojan.

Premierul a criticat abordarea bazată pe popularitate imediată în detrimentul deciziilor necesare pe termen lung.

„În permanență, dacă le spui oamenilor doar ce le place să audă și nu faci ceea ce trebuie, ceea ce uneori nu dă bine într-o primă etapă, ajungi peste doi-trei ani de zile să te lovești de astfel de realități. Cei care au făcut administrație serioasă știu cum se fac lucrurile. Cei care doar claxonează ne-au dus în situația asta”, a mai spus șeful Guvernului.

Situația vine în contextul în care Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din istorie, iar România a fost nevoită să importe energie din Ucraina după oprirea unui reactor de la Cernavodă.