„Electricianul” țepar din Cisnădie, reținut după percheziții într-un alt dosar: păgubiții exultă și salută decizia autorităților

Scandalul branșamentelor electrice de la Tocile, care a izbucnit în această primăvară după ce mai multe familii au reclamat că au fost păgubite cu zeci de mii de lei, are o nouă evoluție. Bărbatul din Cisnădie aflat în centrul anchetei privind presupusa înșelăciune a fost reținut într-un alt dosar penal, de această dată pentru furt în formă continuată de echipamente fotovoltaice.

Totul a început în luna aprilie 2026, când patru familii din Tocile, comuna Sadu, căutau o soluție pentru racordarea locuințelor la rețeaua de energie electrică. Oamenii spun că au fost abordați de un bărbat din Cisnădie, care s-a prezentat drept electrician autorizat ANRE și le-a promis că se ocupă de întreaga lucrare, inclusiv de avize și relația cu Electrica. În schimb, acesta le-a solicitat avansuri cuprinse între 3.500 și 9.500 de lei, suma totală încasată ajungând la aproximativ 30.000 de lei. Lucrarea nu a mai fost realizată, iar oamenii au rămas fără bani și fără branșamente.

După apariția primelor informații în presă, bărbatul a restituit banii unui singur păgubit, cel care sesizase redacția, însă ceilalți trei au rămas fără sumele achitate și au depus plângeri la Poliția Orașului Cisnădie.

La începutul lunii iunie, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu confirma existența a patru sesizări penale în acest caz.

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„La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Poliția Orașului Cisnădie au fost înregistrate patru sesizări distincte, având același obiect. În prezent, polițiștii efectuează verificări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele, urmând ca în funcție de rezultatul cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.”

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Reținut într-un alt dosar penal

Între timp, bărbatul a ajuns în atenția polițiștilor dintr-un alt motiv. Acesta este bănuit că ar fi sustras echipamente și componente ale unor sisteme fotovoltaice în valoare de aproximativ 60.000 de euro, prejudiciul fiind reclamat de reprezentantul unei societăți comerciale.

„La data de 06 august a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Sibiu au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, pe raza localității Cisnădie și municipiul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt în formă continuată.

În fapt, în urma sesizării făcute de către un bărbat în vârstă de 37 de ani în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026, persoane necunoscute ar fi sustras dintr-o societate comercială mai multe echipamente și componente ale sistemelor fotovoltaice în valoare totală de aproximativ 60.000 euro.

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate, au fost identificate și ridicate obiecte de interes operativ dar și o parte din echipamentele fotovoltaice.

În urma activităților complexe investigative și de cercetare penală, polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu au identificat un bărbat de 40 de ani, din localitatea Cisnădie, bănuit de comiterea faptelor.

În baza probatoriului administrat, la data de 06 august a.c. s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore a bărbatului, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba Iulia, urmând să fie prezentat instanței de judecată, în vederea aplicării unei măsuri preventive.”

Ce spuneau păgubiții din dosarul branșamentelor

Încă din luna mai, oamenii care au reclamat presupusa înșelăciune spuneau că promisiunile privind returnarea banilor nu au fost respectate.

„Ne-am luat o mare țeapă.”

„După o săptămână și ceva am descoperit că problema e mult mai veche, că țeapa e serioasă și că omul chiar se ocupă cu așa ceva. (…) Am toate conversațiile pe WhatsApp în care ba promite că îmi dă banii luni, ba că vine personal cu ei, dar totul a rămas la stadiul de promisiune.”

Un alt păgubit, Dan Cazan, declara:

„Acest om este extrem de viclean și a înșelat foarte multă lume. (…) I-a dat banii înapoi doar vecinului nostru pentru că el a făcut cazul public, iar pe ceilalți trei ne-a lăsat, bineînțeles, cu ochii în soare.”

Acesta susținea și că: „Omul acesta se ocupă în mod curent cu așa ceva. De la bun început nu a avut nicio intenție să ne efectueze lucrarea pentru care l-am contractat. După ce a primit sumele de bani, a refuzat să mai semneze contractul fizic și nu a depus nicio cerere pentru obținerea avizelor de la Electrica sau de la primărie.”

Păgubit: ,,I-am plătit 6.000 de euro pentru panouri”

Anton Rudolf afirmă că în anul 2024 i-a plătit aproximativ 6.000 de euro pentru montarea unui sistem fotovoltaic, însă lucrarea nu ar fi fost executată niciodată.

„Și eu i-am plătit în 2024 suma de 6.000 de euro pentru panouri, să-mi pună panouri solare. Mi-a dat țeapă. Nu mi-a făcut lucrarea. Mi-a adus doar două baterii, iar apoi mi-au spart casa și mi le-au furat. Eu cred că el le-a furat. Am depus plângere pentru furt și violare de domiciliu la Poliția Cisnădie și la Poliția Sibiu.”

Bărbatul susține că, atunci când a mers să reclame cazul, a aflat că existau și alte sesizări împotriva presupusului electrician.

„Avea vreo șapte plângeri. Am cerut să se ia măsuri împotriva lui.” afirmă acesta.