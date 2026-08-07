Mai multe dintre festivalurile care au devenit deja evenimente cunoscute pentru publicul sibian nu vor mai fi organizate în acest an la Muzeul ASTRA. Printre acestea se numără Astra Rock și Vinfest, decizia fiind luată în principal din cauza lipsei fondurilor necesare pentru organizarea unor evenimente de amploare.

Managerul Muzeului ASTRA, Ciprian Ștefan, spune însă că aceste evenimente nu au fost abandonate definitiv. Este vorba despre o măsură temporară, determinată de situația financiară din acest an, iar planul este ca festivalurile să revină în calendar în 2027. „Le-am anulat din lipsa bugetului. Toate veniturile din bilete și abonamente se duc către cheltuielile obligatorii – utilități, gaz, salarii. Bugetul a venit târziu, iar anul acesta suntem mai „low profile” din lipsa fondurilor”, a explicat Ciprian Ștefan.

Potrivit managerului, contextul financiar a obligat muzeul să își regândească prioritățile și să se concentreze, în această perioadă, asupra proiectelor care țin de patrimoniu și de dezvoltarea muzeului. Astfel, Festivalul Astra Rock a fost înlocuit anul acesta cu „ASTRA în festival”.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Citește și: Poezia și muzica se întâlnesc la Sibiu: ASTRA Poetic revine cu recitaluri și concerte

„ASTRA în festival” merge mai departe, dar într-o formulă diferită

Unul dintre evenimentele care vor avea loc totuși în acest an este „ASTRA în festival”. Organizarea sa este posibilă datorită finanțării oferite de Primăria Sibiu.

Evenimentul va fi însă mai restrâns decât în anii anteriori și va avea o structură diferită. „Facem „ASTRA în festival” pentru că avem finanțare de la Primăria Sibiu și sponsorizare de la CEC Bank. Îl facem mai mic, mai altfel. Va avea un alt conținut”, spune Ciprian Ștefan.

Managerul Muzeului ASTRA explică faptul că, în acest an, instituția și-a concentrat eforturile în special asupra patrimoniului și a proiectelor aflate deja în derulare. „Anul acesta ne-am concentrat pe patrimoniu. Ați văzut că avem multe proiecte în derulare în muzeu. Venim cu „ASTRA în festival” la o scară mai mică anul acesta, dar vrem să obișnuim publicul cu autenticul”, a mai declarat Ciprian Ștefan.

Un „preambul” pentru evenimentele de anul viitor

Chiar dacă ediția din acest an va fi mai redusă, conducerea muzeului privește Astra Festival ca pe un început pentru ceea ce urmează în 2027.

Potrivit lui Ciprian Ștefan, au fost deja identificate noi surse de finanțare, iar planul este ca anul viitor evenimentul să revină cu mai multe componente și cu o amploare mai mare. „Va fi o ediție altfel construită, un preambul la ce va urma la anul. Am identificat deja noi finanțări și sperăm ca anul viitor să fie un an mai bun”, a mai declarat managerul Muzeului ASTRA.

Ciprian Ștefan spune că situația actuală este una temporară și că festivalurile suspendate în acest an nu sunt „îngropate” definitiv. Astra Rock, Vinfest și celelalte evenimente urmează să fie reluate atunci când muzeul va avea din nou resursele necesare pentru a le organiza la nivelul cu care publicul s-a obișnuit. „Contextul internațional are inevitabil și un impact asupra noastră, dar starea de bine poți să o dai și fără prea mult tămbălău”, a concluzionat managerul Muzeului ASTRA.