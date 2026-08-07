Fostul director de la RAR Sibiu, dat în urmărire: a fost condamnat la închisoare și e de negăsit

Ioan Cătălin Oțetea, fostul director de la Registrul Auto Român (RAR) Sibiu, a fost dat în urmărire generală. El a fost condamnat la aproape 5 ani de închisoare, dar este de negăsit.

Fostul director de la RAR Sibiu, dat în urmărire

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat decizia definitivă în dosarul de corupție de la RAR Sibiu. Fostul șef al reprezentanței, Ioan Cătălin Oțetea, a primit o pedeapsă de 4 ani și 10 luni de închisoare cu executare în regim de detenție, fiind găsit vinovat de luare de mită și trafic de influență.

Fostul director Ioan Cătălin Oțetea / FOTO: rarom.ro

Polițiștii l-au căutat acasă pe Oțetea pentru a pune în aplicare mandatul de executare a pedepsei, însă el nu a fost găsit la domiciliu.

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„La data de 6 august a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Serviciul Investigații Criminale au pus în aplicare 5 mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de Tribunalul Sibiu, pe numele a cinci bărbați condamnați pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, respectiv luare de mită în formă continuată, dare de mită în formă continuată, trafic de influență în formă continuată, instigare la abuz în serviciu, precum și complicitate la aceste infracțiuni. În baza mandatelor, polițiștii au efectuat verificări la domiciliile persoanelor condamnate, fiind vorba despre cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 42 și 68 de ani, domiciliați în județul Sibiu. În urma verificărilor, polițiștii au fost informați despre faptul că patru dintre persoanele condamnate s-au prezentat la Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepselor privative de libertate. (…) Cel de-al cincilea bărbat, în vârstă de 42 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu și condamnat la 4 ani și 10 luni de închisoare cu executare, nu a fost identificat la domiciliu și nici nu s-a prezentat la Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei”, a transmis Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Oamenii legii au transmis că, în consecință, la data de 6 august, acesta a fost dat în urmărire generală. „Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu continuă activitățile specifice în vederea identificării persoanei urmărite, în vederea punerii în executare a mandatului și încarcerării acesteia pentru executarea pedepsei privative de libertate”, a precizat sursa citată.

Ceilalți angajați condamnați au mers la Aiud

Alături de fostul director, alți 4 inculpați din dosar au fost condamnați la închisoare. Cea mai grea pedeapsă a primit-o Ioan Horvat, în vârstă de 68 de ani, din Mediaș, respectiv 6 ani și 8 luni de închisoare. Vasile Zîză (zis Jamică), în vârstă de 64 de ani, din Avrig, a primit 4 ani și 9 luni de închisoare, Valeriu Helmut Gehl, în vârstă de 66 de ani, din Sibiu, a primit 4 ani și 4 luni de închisoare, iar Mihai Marian Mitrea, în vârstă de 46 de ani, din Mohu, a primit 3 ani și 10 luni de închisoare. Cu toții s-au prezentat deja în fața organelor legii și au mers după gratii în Penitenciarul Aiud.

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Informația a apărut prima oară în Turnul Sfatului, fiind confirmată de IPJ Sibiu.