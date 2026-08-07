Mai multe localități din județul Sibiu se află sub avertizare meteo Cod portocaliu de furtuni, vineri, 7 august, până la ora 20:45, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Avertizarea vizează localitățile Șeica Mare, Roșia, Slimnic, Șura Mare, Nocrich, Vurpăr, Alțâna și Mihăileni, unde sunt așteptate averse torențiale ce pot acumula între 20 și 40 l/mp, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină.

Pentru informarea și avertizarea populației din zonele afectate au fost transmise mesaje RO-Alert.

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Autoritățile recomandă cetățenilor să manifeste prudență și să respecte măsurile de prevenire pe durata fenomenelor meteo periculoase.

Astfel, în cazul creșterii debitelor râurilor sau pâraielor, oamenii sunt sfătuiți să nu traverseze cursurile de apă și să se îndepărteze de maluri.

De asemenea, în timpul rafalelor puternice de vânt, este indicată evitarea deplasării în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate, panourilor publicitare sau a altor elemente de construcție care pot fi dislocate.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele afectate de inundații sau în cele aflate sub avertizări meteorologice.

Totodată, autoritățile recomandă consultarea Platformei Naționale de Pregătire pentru Situații de Urgență „Fii pregătit”, unde sunt disponibile ghiduri privind comportamentul înainte, în timpul și după producerea fenomenelor meteo extreme.