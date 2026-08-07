Hoț surprins de camere după ce a furat o bicicletă din centrul Sibiului: „A vândut-o cu 100 de lei / video

Un sibian a rămas fără bicicletă chiar în centrul Sibiului, după ce aceasta i-a fost furată din curtea imobilului în care lucrează. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 4 august, pe strada General Magheru nr. 7, iar proprietarul, Vlad Alexandru Ciorgovean, spune că bicicleta, împreună cu accesoriile, valora aproximativ 1.300 de lei.

Vlad povestește că, la fel ca în fiecare zi, a venit la serviciu cu bicicleta și a lăsat-o în locul obișnuit, într-o zonă mai ferită din curtea imobilului.

„Am ajuns la muncă în jurul orei 09:15 și am lăsat bicicleta în locul în care o las de fiecare dată. În curtea imobilului au acces atât clienții bijuteriei, cât și cei ai firmei unde lucrez. Este o rutină zilnică pentru mine. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede că, la aproximativ 15 minute după ce am ajuns, un bărbat a luat bicicleta și a plecat cu ea”, a declarat Vlad.

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Acesta spune că nu și-a dat seama de furt decât la finalul programului de lucru.

„Am observat lipsa bicicletei abia când am plecat de la serviciu, în jurul orei 17:20. Atunci am anunțat poliția și am depus plângere. Ulterior au fost făcute verificări, iar polițiștii au ridicat probe”, a mai spus sibianul.

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,,Ar mai fi avut antecedente pentru furt”

Un element neașteptat a dus la identificarea principalului suspect. În ziua următoare, colegele lui Ciorgovean l-au observat pe bărbat în apropierea locului de unde fusese furată bicicleta și au anunțat autoritățile.

„Colegele mele l-au văzut pe geam și au alertat polițiștii. Oamenii legii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au constatat că era aceeași persoană. Purta aceleași haine, schimbând doar pantalonii scurți. Din câte am înțeles de la polițiști, este un bărbat mai în vârstă care ar mai fi avut antecedente pentru furt. Mi s-a spus că și în weekendul anterior ar fi fost implicat într-un caz similar”, a povestit acesta.

Potrivit lui Vlad , suspectul le-ar fi oferit polițiștilor declarații contradictorii cu privire la soarta bicicletei.

„La început a spus că a vândut bicicleta cu 100 de lei. Apoi a afirmat că ar fi primit 20 de lei, ulterior 50 de lei și, în final, a revenit la suma de 100 de lei. Nu știm care este adevărul și nici unde a ajuns bicicleta. În prezent aștept informații de la polițistul care instrumentează dosarul”, a declarat păgubitul.

Bicicleta, împreună cu accesoriile montate pe aceasta, avea o valoare estimată la aproximativ 1.300 de lei.

Ce spune IPJ Sibiu

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, Ana Mureșan, a transmis că în cauză a fost deschis un dosar penal.

„La data de 5 august a.c., a fost înregistrată o plângere la sediul Poliției Municipiului Sibiu cu privire la furtul unei biciclete, faptă comisă la data de 4 august a.c., de pe strada General Magheru din municipiul Sibiu.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, în vederea stabilirii împrejurărilor exacte în care a avut loc evenimentul și dispunerii măsurilor legale în consecință”, a declarat Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

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Potrivit datelor oficiale furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, fenomenul furturilor de vehicule pe două roți rămâne intens: în perioada 1 ianuarie 2025 și până la momentul raportării, au fost sesizate 67 de furturi de biciclete, trotinete și mopede (fiind deschise dosare penale pentru furt în toate cazurile), iar polițiștii au reușit să recupereze 27 dintre acestea.