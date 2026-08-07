Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit, vineri după-amiază, în zona Avrigului. Pompierii primesc ajutor din partea constructorului care realizează autostrada Sibiu – Făgăraș.

UPDATE

ISU Sibiu anunță că incendiul se manifestă pe Valea Avrigului, pe o suprafață de aproximativ 50 de hectare de teren.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiul de vegetație de pe Valea Avrigului se manifestă pe 50 de hectare: „Intervenția este de lungă durată” / video foto UPDATE — VIDEO 3

„La fața locului sunt mobilizați peste 15 de pompieri militari cu 2 autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție. De asemenea, pompierii militari sunt sprijiniți și de SVSU Avrig precum și de alți oameni din zonă. Intervenția este una de lungă durată, având în vedere suprafața mare care arde precum și condițiile meteo. Se lucrează pentru limitarea extinderii incendiului. În zonă nu sunt construcții sau case care să fie în pericol”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiul de vegetație de pe Valea Avrigului se manifestă pe 50 de hectare: „Intervenția este de lungă durată” / video foto UPDATE — VIDEO 4

ȘTIREA INIȚIALĂ

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu de vegetație puternic la Avrig: pompierii, ajutați de constructorul autostrăzii / video foto — VIDEO

Din primele informații, incendiul se manifestă în zona Avrigului. Martorii aflați la fața locului transmit că pompierii sunt ajutați de constructorul turc, Makyol, care realizează autostrada din zonă, la stingerea flăcărilor.

„Cisternele cu care spală șoseaua duc apa sus, în deal, la pompieri, iar utilajele fac perimetru să nu se extindă”, a transmis un martor.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu de vegetație puternic la Avrig: pompierii, ajutați de constructorul autostrăzii / video foto — VIDEO 2

Revenim cu detalii!