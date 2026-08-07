Pe scurt: Peste 600 de sibieni intră în sălile de examen pentru Bacalaureatul de toamnă. Iată calendarul complet al probelor, centrele de examen și ce ai voie să iei cu tine la testare.

Peste 600 de candidați din județul Sibiu, absolvenți ai claselor a XII-a și a XIII-a, susțin examenul național de Bacalaureat, sesiunea august 2026, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.

Examenul a debutat cu evaluarea competențelor lingvistice și digitale, desfășurată în perioada 3-7 august 2026, conform OME nr. 6.059 din 29 august 2025. Probele orale la limba străină au precedat startul probelor scrise, care încep luni, 10 august 2026, cu proba E.a) la limba și literatura română.

Calendarul complet al probelor scrise

Marți, 11 august, este programată proba E.c) obligatorie a profilului, la matematică sau istorie, în funcție de specializare.

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Miercuri, 12 august, urmează proba E.d), la alegere a profilului și specialității, cu variante la fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie. Joi, 13 august, se va desfășura proba E.b), la limba și literatura maternă.

Toate probele scrise încep la ora 9:00, iar accesul candidaților în săli este permis până la ora 8:00. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor, iar probele sunt monitorizate audio-video.

Trei centre de examen în județul Sibiu

Probele scrise se desfășoară în trei centre de examen: Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Sibiu, unde sunt înscriși 243 de candidați, Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu, cu 232 de candidați, și Colegiul „Școala Națională de Gaz” din Mediaș, cu 156 de candidați.

Primele rezultate vor fi comunicate marți, 18 august, până la ora 12:00, în centrele de examen. Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor se pot face în aceeași zi, 18 august, în intervalul orar 14:00-18:00, precum și miercuri și joi, 19 și 20 august.

Contestațiile pot fi depuse și transmise prin mijloace electronice, situație în care candidații trebuie să completeze, semneze și depună o declarație-tip prin care confirmă că au luat cunoștință de faptul că nota acordată în urma soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip trebuie semnată și de părinți sau reprezentanții legali. Rezultatele finale ale examenului național de Bacalaureat vor fi afișate luni, 24 august 2026.

Ce au voie să aducă elevii în sala de examen

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru desene și scheme, precum și instrumente de desen la proba de matematică. Este interzisă introducerea în sălile de examen a ghiozdanelor, rucsacurilor, sacoșelor sau poșetelor.

De asemenea, elevii nu au voie să intre în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări, foi volante fără ștampila centrului de examen, memoratoare, hărți, precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare a informațiilor sau de comunicare, precum stick-uri de memorie, telefoane, tablete sau căști audio. Lucrările scrise ale candidaților vor fi scanate în sălile de examen și centralizate la nivel național, iar evaluarea digitalizată a lucrărilor va fi generalizată.

Lista completă a centrelor de examen și a unităților de învățământ arondate acestora, precum și calendarul complet al Bacalaureatului 2026, sesiunea august, sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.