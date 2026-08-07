Căpitanul lui FC Hermannstadt, Ionuț Stoica a fost prezent vineri la antrenamentul echipei Inter Sibiu de pe ”Obor” .
După desființarea lui FC Hermannstadt, Ionuț Stoica a fost dorit de Olimpia Satu Mare, echipa care a luat locul sibienilor la Liga 2. Fundașul central nu a mai dorit să plece departe de Sibiu și a semnat cu Inter, după ce a primit actele că este liber de contractul cu FC Hermannstadt.
Astfel, Inter se va baza la Liga 3 pe stoperii de anul trecut ai lui FC Hermannstadt, Florin Bejan și Ionuț Stoica.
Echipa de Liga 3 se întărește și la nivel administrativ, unde Mihai Dăsculescu (49 ani) va fi președintele executiv al clubului. Acesta va fost conducătorul Unirii Alba Iulia timp de 15 ani.
”Mihai Dăsculescu are o vastă experiență la Unirea Alba Iulia, va fi un plus pentru noi. Vrem să dezvoltăm Interul pe toate palierele, inclusiv cel adminstrativ, dar ne dorim să facem o echipă bună” a anunțat Teodor Birț, adminstratorul public al Sibiului. El a reînființat Interul în 2020 și a câștigat în instanță palmaresul clubului.
Mihai Dăsculescu este și membru în Comitetul Executiv al FRF de 9 ani și își continuă mandatul și în acest for.
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