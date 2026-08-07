Pe scurt: Benzinăriile nu vor mai putea majora prețurile decât o singură dată pe zi, iar acciza la motorină ar putea scădea cu până la 25%. Amenzile pentru nerespectarea regulilor ajung până la 2% din cifra de afaceri.

Noua lege privind măsurile de intervenție pe piața carburanților a intrat în vigoare vineri, 7 august 2026, introducând un mecanism temporar destinat limitării creșterii prețurilor la pompă, potrivit Mediafax.

Actul normativ prevede plafonarea adaosurilor comerciale, posibilitatea reducerii accizei la motorină și instituirea unei contribuții de solidaritate pentru anumiți operatori din industria petrolieră.

Legea instituie oficial o stare de criză pe piața carburanților, valabilă până la 31 octombrie 2026, cu posibilitatea ca Guvernul să prelungească perioada în funcție de evoluția pieței. Pe durata acestei stări de criză se aplică toate măsurile prevăzute de noul act normativ, inclusiv cele privind prețurile și fiscalitatea carburanților, într-un context în care România a înregistrat cea mai mare scumpire a motorinei din UE.

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Adaosurile comerciale rămân la nivelul din 2025, ajustate cu inflația

Potrivit legii, adaosul comercial nu va putea depăși, în medie, nivelul practicat de fiecare companie în anul 2025, ajustat o singură dată cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică. În același timp, benzinăriile vor putea majora prețurile o singură dată pe zi, până la ora 12:00, în timp ce reducerile de preț vor putea fi operate oricând.

Acciza la motorină ar putea scădea cu până la 25 la sută

Legea introduce și un mecanism prin care reducerea accizei la motorină standard poate ajunge temporar la procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și de prețurile practicate la pompă, temă abordată și în discuțiile despre modificarea accizei la carburanți.

Nivelul reducerii nu va fi unul fix: Ministerul Finanțelor va analiza de două ori pe lună evoluția indicatorilor de piață și va publica nivelul reducerii aplicabile pentru următorul interval de două săptămâni. Prima diminuare a accizei nu se va aplica imediat, ci abia după finalizarea primei analize prevăzute de lege.

Actul normativ introduce și o contribuție de solidaritate pe veniturile excepționale obținute de anumiți operatori din sectorul petrolier, atunci când prețul petrolului Brent sau cotațiile internaționale ale motorinei depășesc pragurile stabilite de lege.

Pe perioada stării de criză, exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei.

Noua lege stabilește și un regim de sancțiuni pentru companiile care nu respectă obligațiile impuse. În funcție de abatere, amenzile pot ajunge până la 2% din cifra de afaceri anuală sau, în unele cazuri, între 100.000 și 1.000.000 de lei.